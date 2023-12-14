Морской «Одуванчик»: Минобороны РФ получит первый безэкипажный катер для испытаний в зоне спецоперации

Первый российский безэкипажный катер для Минобороны РФ построен, его отправят на испытания в зону СВО, сообщил журналистам управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко. По его словам, до конца года будет построено и передано МО ещё девять таких беспилотников. Появление на вооружении у России морских надводных дронов особенно актуально в условиях проведения спецоперации, подчёркивают военные аналитики.

Управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко сообщил журналистам, что предприятие изготовило для Минобороны РФ первый безэкипажный катер — морской надводный дрон, который направят на испытания в зону проведения спецоперации.

«Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — приводит его слова РИА Новости.

Аппарат получил рабочее название быстроходный безэкипажный катер-носитель (ББКН) «Одуванчик». По словам Даниленко, до конца 2023 года будет построено ещё девять таких дронов, которые также отправятся на испытания в зону СВО. «Это будет первая опытная партия», — пояснил управляющий директор КMZ.

Морской дрон

По данным разработчика, ББКН «Одуванчик» может развивать скорость до 80 км/ч при запасе хода в 200 км. Полезная нагрузка катера — около 600 кг: это могут быть взрывчатка, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Кроме того, «Одуванчик» можно использовать как платформу для воздушного беспилотника или в качестве антидрона, отметили в КMZ.

Как сообщили на предприятии, эти аппараты создаются на базе платформы «Визир». «Мы называем его «одноразовый катер». Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности», — отмечал Михаил Даниленко в конце ноября.

Стоит отметить, что на форуме «Армия-2022» КMZ представил вариант надводного беспилотника «Визир-М» в гидрографической конфигурации для использования в гражданской сфере. Комплекс, который можно использовать в качестве носителя гидролокационного оборудования, предназначен для обследования прибрежных зон и дна.

Гидрографический вариант катера «Визир»

© kmz

Разработка заинтересовала российских военных, и на выставке «Армия-2023» предприятие продемонстрировало модификацию безэкипажного катера РК-700 «Визир». По данным разработчика, корпус дрона выполнен из композитных материалов с использованием технологии малозаметности и имеет модульную конструкцию. Кроме того, корпус имеет протекторную защиту.

В информационно-управляющую систему разработки КMZ входит комплекс технического зрения «Мурена», катера также оснащены средствами навигации и автопилотом. Разработчики упомянули и о новом способе управления катером, который отличает его от иностранных аналогов, однако эти данные не раскрываются.

Безэкипажный катер способен как выполнять заложенную в его автоматику программу, так и реагировать на различные вызовы и изменения ситуации. После выполнения задачи или при попытке перехвата противником катер активирует специальную функцию возвращения на базу.

Вместе с тем «Визир» может перехватывать другие морские дроны, поражая их огнём пулемёта или ракетами, подавлять системой радиоэлектронной борьбы. Кроме того, он сам может осуществлять запуск воздушных дронов, отмечают разработчики.

Напомним, что безэкипажные катера активно использует украинская армия. В частности, подобные аппараты были использованы ВСУ для атаки на Крымский мост 17 июля 2023 года.

Минобороны РФ регулярно сообщает о продолжающихся попытках украинских военных атаковать российские объекты с помощью морских дронов. По данным военного ведомства, 17 ноября было ликвидировано семь таких аппаратов, которые шли из юго-западной акватории Чёрного моря к Крыму. 22 ноября в том же районе было уничтожено ещё четыре морских беспилотника.

В свою очередь, Вооружённые силы РФ ранее обнаружили и уничтожили одно из мест производства таких аппаратов на территории Украины. На одном из украинских судостроительных предприятий осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих, объект был уничтожен ударами российских БПЛА, уточнили в военном ведомстве. По данным российского МИД, такие морские дроны Киев получает от Великобритании.

Новые методики

Появление опытного образца безэкипажного катера и его отправка на испытания в зону спецоперации — положительный момент для морских сил РФ, заявил в разговоре с RT военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Хорошо, что такой катер появился и уже пошёл на испытания. Остаётся открытым вопрос, как он справится с этими испытаниями, будет ли соответствовать своим характеристикам и как быстро можно будет организовать серийное производство», — сказал аналитик.

Появление таких беспилотников у Украины повлияло на характер ведения боя на морском театре спецоперации, и РФ должна иметь возможность и технологии для паритетного ответа на военные провокации киевского режима в Чёрном море, считает Шурыгин.

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«У России есть флот и морские базы, а вот у Украины с этим большие проблемы. Флота у них фактически нет, страны Запада обещают Киеву поставить свои старые корабли, но как они попадут в Чёрное море к украинским портам, неясно: они все стоят в зарубежных гаванях, которые мы, естественно, атаковать не будем. Но все объекты в прибрежной зоне вполне могут стать законными целями», — пояснил специалист.

По его словам, главные параметры для морских дронов — это их скорость и дешевизна производства.

«Можно создать беспилотники очень эффективные, очень хорошие, но по цене крейсера. Но нам нужны дешёвые массовые беспилотники, которые можно выпускать сотнями. Тогда они смогут эффективно себя показать», — подчеркнул эксперт.

Появление у ВМФ России морских беспилотников и безэкипажных катеров особенно актуально в условиях СВО, отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«Можно сказать, что нынешний конфликт — это конфликт беспилотников. В зоне СВО они используются в больших количествах: как воздушные, так и морские. Появление безэкипажных катеров, морских дронов у России было только вопросом времени. Но теперь нужно решить, для чего их использовать. Пока у Военно-морских сил Украины нет ни одного военного корабля или судна. Так что, скорее всего, эти катера будут использоваться первое время против определённых береговых объектов или в качестве носителей воздушных беспилотников», — предположил эксперт.

Пока что безэкипажные катера остаются новым видом вооружения, поэтому можно ожидать дальнейшего развития этой сферы военной промышленности и появления в будущем новых образцов и моделей, добавил Стрельбицкий.

«Это новая сфера производства вооружения и военной техники, которая будет ещё прорабатываться, получать новые технологии и методики применения. Однако до сих пор любое новое вооружение, которое появлялось у России, было успешным и использовалось нашими военными весьма результативно», — заключил собеседник RT.