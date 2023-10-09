Гроза диверсантов: ВМФ России провёл учения с использованием катера проекта 03160 «Раптор»

Военные отряда противодействия диверсионным силам Каспийской флотилии провели учения по обезвреживанию вражеской подводной группы с использованием катера «Раптор», сообщили в Минобороны РФ. Патрульные катера проекта 03160 «Раптор» — это серия российских высокоскоростных патрульных катеров прибрежной зоны. Судно вооружено универсальным боевым модулем «Управа-КОРД» с орудием калибра 14,5 мм и дистанционным управлением. Легкобронированные «Рапторы» способны перевозить около 20 человек со скоростью хода 50 узлов. Военные эксперты считают, что эти катера очень востребованы в нынешней военно-политической обстановке и укрепляют возможности ВМФ по защите границ России.

Отряд противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Каспийской флотилии ВМФ России провёл учения с использованием катера «Раптор» и обезвредил условную группу подводных диверсантов, сообщили в Минобороны РФ.

«По замыслу тренировки дежурная смена поста наблюдения обнаружила движущиеся подводные объекты в районе пункта базирования кораблей флотилии. Отряд ПДСС был поднят по тревоге и немедленно приведён в боевую готовность, в район обнаружения пловцы выдвинулись на противодиверсионном катере «Раптор», — рассказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, бойцы отряда заняли позицию в непосредственной близости с пунктом базирования, после чего применили технические средства и специальное оборудование катера для выявления местонахождения условного противника.

«Группа захвата ПДСС обезвредила условных диверсантов и доставила их на берег. На заключительном этапе тренировки боевые пловцы выполнили осмотр и условное разминирование кораблей флотилии», — говорится в сообщении ведомства.

Прибрежный охранник

Напомним, катера проекта 03160 «Раптор» были разработаны конструкторским бюро Ленинградского судостроительного завода «Пелла» и приняты на вооружение ВМФ России в 2015 году.

Первые «Рапторы» вошли в состав Черноморского флота РФ — в отряд противодиверсионных сил и средств Новороссийской военно-морской базы.

Корабли проекта 03160 являются высокоскоростными патрульными катерами прибрежной зоны. Они могут выполнять такие задачи, как дежурство и патрулирование, перехват и задержание небольших надводных целей, транспортировка досмотровых групп, а также подразделений морского десанта или спецназа — около 20 человек с личным оружием, оборудованием и боеприпасами.

Кроме того, катера «Раптор» могут поддерживать операции подразделений спецназначения и морской пехоты в прибрежных районах, а также оказывать содействие силам пограничной службы ФСБ России по охране государственной границы.

Кроме того, эти маломерные судна могут использоваться для проведения поисково-спасательных операций в районах патрулирования.

Длина типичного катера проекта 03160 составляет 16,9 м при ширине 4,1 м и водоизмещении 23 т. Силовая установка мощностью 2 тыс. лошадиных сил позволяет судну развивать скорость до 50 узлов (92 км/ч). Дальность плавания составляет 300 миль (482 км).

Основным вооружением «Раптора» является универсальный боевой модуль «Управа-КОРД» с орудием калибра 14,5 мм и дистанционным управлением. Этот модуль оснащён оптико-электронной системой с гидростабилизатором, которая может обнаруживать цели на расстоянии до 3 км при прицельной дальности стрельбы 2 тыс. м.

Кроме того, у катеров проекта 03160 есть дополнительное вооружение — два пулемёта «Печенег» калибра 7,62 мм. При необходимости вместо модуля «Управа-КОРД» на «Раптор» может быть установлен боевой модуль с автоматическим гранатомётом.

Патрульный катер проекта 03160 «Раптор»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Рулевая рубка катера и помещение для перевозимого десанта оборудованы бронёй, а иллюминаторы «Рапторов» выполнены из пулестойкого стекла толщиной 39 мм. Отсеки катеров проекта 03160 оснащены водогазонепроницаемыми дверьми, что даёт экипажу возможность предотвратить затопление судна.

Высокая манёвренность является одной из ключевых характеристик судов проекта 03160. Разработчики «Раптора» утверждают, что он способен легко маневрировать на любых курсах, даже при сильных морских волнениях, включая волнения до пяти баллов. При высоте волн до 4,5 м судно может поддерживать скорость 20 узлов (37 км/ч), а при высоте волн 2,5 м — до 28 узлов (около 52 км/ч).

Уникальная конструкция «Раптора» обеспечивает отличные характеристики при плавании в море, включая высокую скорость и повышенную безопасность, что делает его эффективным и надёжным средством для выполнения разнообразных задач, подчёркивают конструкторы корабля.

Актуальная техника

Использование таких катеров, как «Раптор», и ряда других кораблей прибрежной зоны стало особенно актуальным на фоне изменившейся военно-политической обстановки в мире, отметил в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«По сути, появление таких катеров у ВМФ России было шагом на опережение, так как это именно то, что нам сейчас нужно. Эти катера востребованы в современных условиях. Они могут эффективно использоваться для противодействия морским диверсантам. «Рапторы» могут решать и другие задачи, но именно борьба с диверсиями на море сейчас является главной задачей. Такие катера несут службу и у Крымского моста», — рассказал военный эксперт.

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Катера такого типа, а также другие лёгкие корабли прибрежной зоны будут востребованы морскими силами страны ещё долгое время, добавил Стрельбицкий.

«Безусловно, этот катер был создан на опережение обстановки и он будет актуальным ещё долгое время. Конечно, лучше избегать ситуаций, в которых он может понадобиться, но, если что, такая техника для их разрешения у нас есть», — подчеркнул эксперт.

Катера проекта 03160 «Раптор» специально создавались для патрульной и противодиверсионной работы, сказал в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Рапторы» предназначены для патрулирования, поисково-спасательных работ, переброски спецназа и противодиверсионной работы. В основном эти катера находятся на вооружении ВМФ России, но они также осуществляют содействие силам Погранслужбы ФСБ России по охране государственной границы», — подчеркнул специалист.

Отличительная особенность катера «Раптор» заключается в том, что он может транспортировать большую десантную группу, добавил Леонков. «Данные катера, кстати, уже принимали участие в спецоперации на Украине. Например, они были задействованы при освобождении Мариуполя», — рассказал военный эксперт.

Напомним, в 2022 году источники на заводе «Пелла» сообщили РИА Новости, что «Раптор» будет модернизирован с учётом опыта применения в специальной военной операции на Украине. По словам собеседника агентства, планируется модернизация проекта «в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера».

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По мнению Алексея Леонкова, такие катера ещё долго будут оставаться востребованными для обеспечения безопасности Российской Федерации.

«Сейчас противник РФ ведёт подрывную работу с использованием морской техники, например с помощью морских беспилотников. Кроме того, задействуются специальные подразделения для подрывной работы и саботажа в зоне акватории Черноморского флота. В данных условиях такого рода катера, конечно же, востребованы — и будут ещё долго востребованы из-за своей универсальности», — сказал собеседник RT.

Леонков добавил, что характеристики катеров «Раптор» позволяют им решать самый широкий спектр боевых и оперативных задач.

«Катера проекта 03160 позволят ВМФ России значительно расширить свои тактические возможности в самых разных видах операций: от десантных и боевых до поисково-спасательных. «Раптор» — это по-настоящему универсальная боевая единица», — заключил эксперт.