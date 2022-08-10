Завод «Пелла» намерен модернизировать катера «Раптор»

Судостроительный завод «Пелла» планирует модернизировать катера проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт их применения в специальной военной операции на Украине.

Об этом РИА Новости рассказал источник на верфи.

«По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера», — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что проект модернизации предполагает полную локализацию.

«Верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса», — объяснил собеседник агентства.

В июне антидиверсионные учения провели боевые пловцы Балтфлота в Калининградской области.

В учениях принимали участие около 30 военнослужащих Балтийской военно-морской базы, были задействованы патрульные катера типа «Раптор», быстроходные лодки, а также спецоборудование.