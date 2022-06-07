Антидиверсионные учения провели боевые пловцы Балтфлота в Калининградской области
- РИА Новости
Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа на сайте Минобороны России.
В ходе учебного боя боевые пловцы отряда по борьбе с ПДСС провели практическое метание ручных противодиверсионных гранат, отработали приёмы подводного боя с применением специальных подводных автоматов АПС, подводных пистолетов СПП-1 и холодного оружия.
Также был разыгран сценарий по захвату катера, нарушающего режим плавания в Калининградском морском канале.
В учениях принимали участие около 30 военнослужащих Балтийской военно-морской базы, были задействованы патрульные катера типа «Раптор», быстроходные лодки, а также спецоборудование.
Как ранее сообщал Newinform, Тихоокеанский флот получит в своё распоряжение три подводные лодки до конца текущего года.