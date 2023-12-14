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KMZ: первый российский безэкипажный катер направили на испытания в зону СВО

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Первый российский безэкипажный катер под рабочим названием «ББКН «Одуванчик» построен и направляется на испытания в зону проведения спецоперации.

Об этом заявил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

«Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил, что российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.

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