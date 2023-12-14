KMZ: первый российский безэкипажный катер направили на испытания в зону СВО
Об этом заявил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.
«Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил, что российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.