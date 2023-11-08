Российские войска начали применять в зоне СВО управляемый снаряд «Краснополь»

Российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью.

Об этом информирует холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации», — передаёт РИА Новости.

В холдинге отметили, что при соблюдении условий применения снаряд неизменно поражает цель.

Также стало известно, что в зоне спецоперации на Украине уже проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников».