В Татарстане прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча»

На территории завода имени Горького в Зеленодольске прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как заявил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, корабль будет служить на Черноморском флоте.

В церемонии также участвовали начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ России Ильяс Шигапов, замглавы Минпромторга Татарстана Родион Карпов, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и другие официальные лица.

«Туча» — первый корабль проекта 22800 «Каракурт», полностью собранный на заводе имени Горького.

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