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В Татарстане прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча»

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На территории завода имени Горького в Зеленодольске прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча».
В Татарстане прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Туча»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как заявил гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов, корабль будет служить на Черноморском флоте.

В церемонии также участвовали начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ России Ильяс Шигапов, замглавы Минпромторга Татарстана Родион Карпов, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и другие официальные лица.

«Туча» — первый корабль проекта 22800 «Каракурт», полностью собранный на заводе имени Горького.

Ранее сообщалось, что «Роснефтефлоту», структуре нефтяной компании «Роснефть», передали танкер класса Aframax — четвёртый произведённый на судоверфи «Звезда».

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