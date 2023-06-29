«Роснефтефлоту» передали танкер, построенный на судоверфи «Звезда»

«Роснефтефлоту», структуре нефтяной компании «Роснефть», передали танкер класса Aframax — четвёртый произведённый на судоверфи «Звезда».

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

Судно получило название «Академик Губкин». Оно прошло ходовые испытания.

Пятый танкер класса Aframax «Восточный проспект» спущен на воду. Ему предстоят достроечные работы, ходовые и швартовные испытания в море. Танкер предназначен для «Совкомфлота».

Ранее сообщалось, что «Роснефть» загрузит Севморпуть на 800 тыс. тонн в летний навигационный сезон.