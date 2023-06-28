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«Роснефть» загрузит Севморпуть на 800 тысяч тонн в летний навигационный сезон

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«Роснефть» планирует перевезти 800 тыс. т грузов для проекта «Восток Ойл» на полуострове Таймыр в летний навигационный сезон на Северном морском пути.
«Роснефть» загрузит Севморпуть на 800 тысяч тонн в летний навигационный сезон
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.

На проекте «Восток Ойл» продолжается строительство объектов разведочного и эксплуатационного бурения, а также трубопроводов, НПС, нефтегазового терминала, портового комплекса «Бухты Север».

Для речного судоходства по Енисею и Большой Хете используют 124 баржи, для перевозок по Севморпути — 16 различных судов.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах.

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