«Роснефть» загрузит Севморпуть на 800 тысяч тонн в летний навигационный сезон
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Об этом сообщает oilcapital.ru со ссылкой на компанию.
На проекте «Восток Ойл» продолжается строительство объектов разведочного и эксплуатационного бурения, а также трубопроводов, НПС, нефтегазового терминала, портового комплекса «Бухты Север».
Для речного судоходства по Енисею и Большой Хете используют 124 баржи, для перевозок по Севморпути — 16 различных судов.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах.