Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

Короткая ссылка
«Роснефть» и китайская CNPC договорились о переходе на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании.
«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах
  • РИА Новости

Отмечается, что решение принято по итогам встречи главы «Роснефти» Игоря Сечина с председателем совета директоров CNPC Дай Хоулянем в рамках ПМЭФ.

По данным компании, на сегодняшний момент объём поставок нефти между «Роснефтью» и CNPC составляет 40 млн т в год.

«При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — говорится в релизе.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о тенденции по переходу на нацвалюты при расчётах за сырьё.

С 1 апреля 2022 года по поручению российского президента Владимира Путина Россия начала принимать оплату поставок энергосырья в недружественные страны только в рублях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить