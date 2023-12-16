«Ни одна тяжелобронированная цель не выдержит»: каковы боевые возможности российских самоходных ПТРК
«Ростех» исполнил гособоронзаказ на поставку ПТРК «Штурм-С» и «Хризантема-С»
- Самоходные ПТРК ВС РФ
- РИА Новости
- © Константин Чалабов
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) на поставку самоходных ПТРК «Штурм-С» и «Хризантема-С». Об этом сообщается в Telegram-каналах предприятия и госкорпорации «Ростех».
«Дочерний холдинг «Высокоточные комплексы» исполнили ГОЗ текущего года на поставку самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» и ремонт «Штурм-С», — заявили в «Ростехе».
Оба комплекса были разработаны Конструкторским бюро машиностроения (КБМ). Они являются уникальными образцами вооружения, которые могут эффективно применяться в любое время суток и в различных метеоусловиях.
«Штурм-С» и «Хризантема-С» — это уникальные самоходные противотанковые комплексы, предназначенные для уничтожения современных и перспективных танков, в том числе оснащённых динамической защитой, малотоннажных надводных целей, низколетящих воздушных целей, оборонительных сооружений, живой силы в укрытиях и на открытых площадках днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях», — рассказали в «Высокоточных комплексах».
Многоцелевые машины
«Хризантема-С» и «Штурм-С» имеют одинаковое предназначение, но смонтированы на разных платформах. Оба ПТРК достаточно давно поставляются в подразделения российской армии и используются в зоне спецоперации.
«Хризантема-С» представляет собой двухконтейнерную крупнокалиберную пусковую установку, размещённую на шасси от БМП-3. Гусеничная платформа позволяет действовать в условиях бездорожья и развивать высокую скорость по пересечённой местности. Водные преграды самоходка способна форсировать со скоростью до 10 км/ч. Боевая масса ПТРК составляет 19,4 т, численность экипажа — два человека.
- Самоходный ПТРК «Хризантема-С» на базе БМП-3
- © Минобороны РФ
В боекомплект «Хризантемы-С» входят 15 управляемых сверхзвуковых ракет 9М123 и 9М123Ф. Наведение осуществляется по бортовому радару и лазерному лучу. Скорость поражаемых наземных целей может достигать 60 км/ч, воздушных — до 340 км/ч, максимальная дальность превышает 10 км. Комплекс может держать под прицелом сразу два объекта.
«Хризантема-С» отличается высокой манёвренностью и повышенной проходимостью. Для самообороны машина оснащается средствами коллективной и индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
В Минобороны РФ высоко оценивают «Хризантему-С» с точки зрения мощности. Комплекс способен поражать современную и перспективную бронетехнику, оснащённую динамической защитой. Согласно подсчётам военных, три самоходки комплекса могут успешно отразить атаку роты танков в количестве 14 единиц.
«ПТРК является самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов. Большая эффективная дальность ведения огня при любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищённость делают комплекс незаменимым при проведении как оборонительных, так и наступательных операций сухопутных войск», — говорится в материалах Минобороны РФ.
Расчёты «Хризантемы-С» действуют в составе разведывательно-огневого комплекса во взаимодействии с разведчиками, связистами, операторами БПЛА, которые отвечают за передачу координат позиций и техники врага.
«Самоходный ПТРК «Хризантема-С» предназначен для усиления мотострелковых и танковых подразделений. Комплекс обладает высокими тактико-техническими характеристиками и является эффективным средством для поражения широкого круга целей. В ходе специальной военной операции расчеты ПТРК «Хризантема-С» выполняют задачи по сопровождению, прикрытию и поддержке огнём подразделений ВС РФ», — сообщили в российском военном ведомстве.
Все процессы, связанные с переводом комплекса из походного положения в боевое и обратно, заряжанием и перезаряжанием полностью автоматизированы. «Хризантему-С» отличает высокая эффективность и повышенная дальность ведения огня, подчеркнули в МО.
Самоходка интегрирована в единый комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиями (КСАУ ПТФ). Система позволяет распределять цели между другими мобильными ПТРК. Передача данных осуществляется по защищённому каналу за считаные секунды.
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В августе агентство РИА Новости со ссылкой на «Высокоточные комплексы» сообщило, что Конструкторское бюро машиностроения и ещё три российских предприятия в инициативном порядке повышают надёжность и эксплуатационные характеристики «Хризантемы-С».
«Доработаны блок бортовой радиоэлектроники ракеты, радиолокационная система управления боевой машины: осуществлён переход на современную элементную базу с внедрением цифровых схем и цифровой обработки сигналов», — уведомили в холдинге.
Напомним, до принятия на вооружение «Хризантемы» основным мобильным ПТРК российской армии был «Штурм-С», который продолжает использоваться войсками. Модернизированный комплекс отличается от базового тем, что ему требуется значительно меньше времени на подготовку к стрельбе.
«С учётом доработок сокращено время на приведение комплекса из походного положения в боевое более чем в полтора раза. Модернизированные самоходные боевые машины «Штурм-С» способны уничтожать бронетехнику, в том числе оснащённую динамической защитой, а также воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях», — говорится в материалах Минобороны РФ.
В современной модификации ПТРК оснащается современными управляемыми ракетами «Атака» дальностью 6 км и сверхзвуковым боеприпасом 9М114М с тандемной боевой частью, которая способна преодолевать динамическую защиту танка. Снаряды находятся в пусковой установке барабанного типа.
Комплекс смонтирован на базе многоцелевого транспортёра лёгкого бронированного (МТ-ЛБ). Высокотехнологичная аппаратура управления ПТРК позволяет стрелять без снижения вероятности попадания в цель, причём в условиях активного противодействия противника.
Наведение осуществляется полуавтоматически радиокомандным способом. В «Штурме-С» предусмотрено несколько режимов работы. Так, в режиме «Пыль» большую часть траектории ракета преодолевает на высоте 6 м, на которой не происходит загрязнения средств наведения. Боевая скорострельность ПТРК составляет три-четыре выстрела в минуту.
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В зоне СВО «Штурм-С» используются для ударов по опорным пунктам, скоплениям вражеской бронетехники и артиллерии. Также, по информации Минобороны РФ, расчёты ПТРК успешно отражают контратаки подразделений ВСУ, использующих танки. Военнослужащие высоко ценят комплекс за скорость, точность и приземистый силуэт, «позволяющий скрытно подобраться к противнику».
«Это многоцелевые машины (самоходки «Штурм-С». — RT), которые используются для уничтожения танков, другого бронированного вооружения и военной техники, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника. Также они способны успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, низколетящие малоскоростные воздушные цели (вертолёты, беспилотные летательные аппараты)», — рассказали в министерстве.
«Грозное оружие в обороне и нападении»
Как отмечают опрошенные RT эксперты, за время СВО «Хризантема-С» и «Штурм-С» продемонстрировали высокую боевую эффективность. В частности, в ходе так называемого контрнаступления ВСУ они успешно используются для того, чтобы «быстро затыкать прорывы противника» и пресекать атаки вражеских бронегрупп.
«Самоходные ПТРК предназначены для того, чтобы перебрасывать их на угрожающие танкоопасные направления. Помимо этого, насколько я могу судить, в СВО «Хризантемы» и «Штурмы» эффективны против оборонительных сооружений, при штурме укрепрайонов, где размещены долговременные огневые точки и другие бетонные сооружения», — пояснил в беседе с RT военный обозреватель Сергей Ищенко.
Крайне удачно, по его мнению, конструкторы КБМ подобрали шасси. По словам Ищенко, БМП-3 и МТ-ЛБ обеспечивают необходимую скрытность и возможность размещения солидного боекомплекта.
«Это манёвренные и неплохо защищённые от артиллерийского огня машины. В любом случае скоростные качества позволяют экипажам БМП-3 и мотолыге (МТ-ЛБ. — RT) быстро вывезти их из зоны обстрела», — уточнил Ищенко.
Аналогичной точки зрения придерживается и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Мощности ракетного вооружения «Хризантемы-С» и «Штурма-С» достаточно для разрушения фортификаций противника и поражения военной техники, отметил он в разговоре с RT.
«Будущее у этих комплексов великолепное, потому что они показали свою конкурентоспособность. Это грозное оружие как в обороне, так и в нападении. На сегодняшний день ни одна тяжелобронированная цель не выдержит прямого попадания этих ракет», — резюмировал Матвийчук.
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