«Ни одна тяжелобронированная цель не выдержит»: каковы боевые возможности российских самоходных ПТРК

Российская армия получила мобильные противотанковые комплексы «Штурм-С» и «Хризантема-С» в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха». Самоходки смонтированы на гусеничной базе БМП-3 и МТ-ЛБ. Они предназначены для поражения широкого круга целей — бронетехники, оснащённой динамической защитой, фортификаций, пехоты и низколетящих воздушных целей. Ракеты данных ПТРК способны уничтожать цели на дальности в несколько километров в любую погоду. По мнению экспертов, «Штурм-С» и «Хризантема-С» зарекомендовали себя в зоне СВО как эффективные средства борьбы с техникой противника.

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) на поставку самоходных ПТРК «Штурм-С» и «Хризантема-С». Об этом сообщается в Telegram-каналах предприятия и госкорпорации «Ростех».

«Дочерний холдинг «Высокоточные комплексы» исполнили ГОЗ текущего года на поставку самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С» и ремонт «Штурм-С», — заявили в «Ростехе».

Оба комплекса были разработаны Конструкторским бюро машиностроения (КБМ). Они являются уникальными образцами вооружения, которые могут эффективно применяться в любое время суток и в различных метеоусловиях.

«Штурм-С» и «Хризантема-С» — это уникальные самоходные противотанковые комплексы, предназначенные для уничтожения современных и перспективных танков, в том числе оснащённых динамической защитой, малотоннажных надводных целей, низколетящих воздушных целей, оборонительных сооружений, живой силы в укрытиях и на открытых площадках днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях», — рассказали в «Высокоточных комплексах».

Многоцелевые машины

«Хризантема-С» и «Штурм-С» имеют одинаковое предназначение, но смонтированы на разных платформах. Оба ПТРК достаточно давно поставляются в подразделения российской армии и используются в зоне спецоперации.

«Хризантема-С» представляет собой двухконтейнерную крупнокалиберную пусковую установку, размещённую на шасси от БМП-3. Гусеничная платформа позволяет действовать в условиях бездорожья и развивать высокую скорость по пересечённой местности. Водные преграды самоходка способна форсировать со скоростью до 10 км/ч. Боевая масса ПТРК составляет 19,4 т, численность экипажа — два человека.

Самоходный ПТРК «Хризантема-С» на базе БМП-3

© Минобороны РФ

В боекомплект «Хризантемы-С» входят 15 управляемых сверхзвуковых ракет 9М123 и 9М123Ф. Наведение осуществляется по бортовому радару и лазерному лучу. Скорость поражаемых наземных целей может достигать 60 км/ч, воздушных — до 340 км/ч, максимальная дальность превышает 10 км. Комплекс может держать под прицелом сразу два объекта.

«Хризантема-С» отличается высокой манёвренностью и повышенной проходимостью. Для самообороны машина оснащается средствами коллективной и индивидуальной защиты от оружия массового поражения.

В Минобороны РФ высоко оценивают «Хризантему-С» с точки зрения мощности. Комплекс способен поражать современную и перспективную бронетехнику, оснащённую динамической защитой. Согласно подсчётам военных, три самоходки комплекса могут успешно отразить атаку роты танков в количестве 14 единиц.

«ПТРК является самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов. Большая эффективная дальность ведения огня при любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищённость делают комплекс незаменимым при проведении как оборонительных, так и наступательных операций сухопутных войск», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Расчёты «Хризантемы-С» действуют в составе разведывательно-огневого комплекса во взаимодействии с разведчиками, связистами, операторами БПЛА, которые отвечают за передачу координат позиций и техники врага.

«Самоходный ПТРК «Хризантема-С» предназначен для усиления мотострелковых и танковых подразделений. Комплекс обладает высокими тактико-техническими характеристиками и является эффективным средством для поражения широкого круга целей. В ходе специальной военной операции расчеты ПТРК «Хризантема-С» выполняют задачи по сопровождению, прикрытию и поддержке огнём подразделений ВС РФ», — сообщили в российском военном ведомстве.

Все процессы, связанные с переводом комплекса из походного положения в боевое и обратно, заряжанием и перезаряжанием полностью автоматизированы. «Хризантему-С» отличает высокая эффективность и повышенная дальность ведения огня, подчеркнули в МО.

Самоходка интегрирована в единый комплекс средств автоматизации управления противотанковыми формированиями (КСАУ ПТФ). Система позволяет распределять цели между другими мобильными ПТРК. Передача данных осуществляется по защищённому каналу за считаные секунды.

Работа расчётов ПТРК ВДВ на Запорожском направлении

В августе агентство РИА Новости со ссылкой на «Высокоточные комплексы» сообщило, что Конструкторское бюро машиностроения и ещё три российских предприятия в инициативном порядке повышают надёжность и эксплуатационные характеристики «Хризантемы-С».

«Доработаны блок бортовой радиоэлектроники ракеты, радиолокационная система управления боевой машины: осуществлён переход на современную элементную базу с внедрением цифровых схем и цифровой обработки сигналов», — уведомили в холдинге.

Напомним, до принятия на вооружение «Хризантемы» основным мобильным ПТРК российской армии был «Штурм-С», который продолжает использоваться войсками. Модернизированный комплекс отличается от базового тем, что ему требуется значительно меньше времени на подготовку к стрельбе.

«С учётом доработок сокращено время на приведение комплекса из походного положения в боевое более чем в полтора раза. Модернизированные самоходные боевые машины «Штурм-С» способны уничтожать бронетехнику, в том числе оснащённую динамической защитой, а также воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях», — говорится в материалах Минобороны РФ.

В современной модификации ПТРК оснащается современными управляемыми ракетами «Атака» дальностью 6 км и сверхзвуковым боеприпасом 9М114М с тандемной боевой частью, которая способна преодолевать динамическую защиту танка. Снаряды находятся в пусковой установке барабанного типа.

Комплекс смонтирован на базе многоцелевого транспортёра лёгкого бронированного (МТ-ЛБ). Высокотехнологичная аппаратура управления ПТРК позволяет стрелять без снижения вероятности попадания в цель, причём в условиях активного противодействия противника.

Наведение осуществляется полуавтоматически радиокомандным способом. В «Штурме-С» предусмотрено несколько режимов работы. Так, в режиме «Пыль» большую часть траектории ракета преодолевает на высоте 6 м, на которой не происходит загрязнения средств наведения. Боевая скорострельность ПТРК составляет три-четыре выстрела в минуту.

Боевая работа расчётов самоходных ПТРК «Штурм-С»

В зоне СВО «Штурм-С» используются для ударов по опорным пунктам, скоплениям вражеской бронетехники и артиллерии. Также, по информации Минобороны РФ, расчёты ПТРК успешно отражают контратаки подразделений ВСУ, использующих танки. Военнослужащие высоко ценят комплекс за скорость, точность и приземистый силуэт, «позволяющий скрытно подобраться к противнику».

«Это многоцелевые машины (самоходки «Штурм-С». — RT), которые используются для уничтожения танков, другого бронированного вооружения и военной техники, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника. Также они способны успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, низколетящие малоскоростные воздушные цели (вертолёты, беспилотные летательные аппараты)», — рассказали в министерстве.

«Грозное оружие в обороне и нападении»

Как отмечают опрошенные RT эксперты, за время СВО «Хризантема-С» и «Штурм-С» продемонстрировали высокую боевую эффективность. В частности, в ходе так называемого контрнаступления ВСУ они успешно используются для того, чтобы «быстро затыкать прорывы противника» и пресекать атаки вражеских бронегрупп.

«Самоходные ПТРК предназначены для того, чтобы перебрасывать их на угрожающие танкоопасные направления. Помимо этого, насколько я могу судить, в СВО «Хризантемы» и «Штурмы» эффективны против оборонительных сооружений, при штурме укрепрайонов, где размещены долговременные огневые точки и другие бетонные сооружения», — пояснил в беседе с RT военный обозреватель Сергей Ищенко.

Крайне удачно, по его мнению, конструкторы КБМ подобрали шасси. По словам Ищенко, БМП-3 и МТ-ЛБ обеспечивают необходимую скрытность и возможность размещения солидного боекомплекта.

«Это манёвренные и неплохо защищённые от артиллерийского огня машины. В любом случае скоростные качества позволяют экипажам БМП-3 и мотолыге (МТ-ЛБ. — RT) быстро вывезти их из зоны обстрела», — уточнил Ищенко.

Аналогичной точки зрения придерживается и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Мощности ракетного вооружения «Хризантемы-С» и «Штурма-С» достаточно для разрушения фортификаций противника и поражения военной техники, отметил он в разговоре с RT.