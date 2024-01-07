«По точечным целям»: как применение высокоточных снарядов повысило эффективность российской артиллерии

Использование российской армией высокоточных снарядов повысило эффективность поражения целей в зоне СВО, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, в частности, возросшую результативность работы установки РСЗО «Торнадо-С», которая может вести огонь управляемыми реактивными снарядами и избирательно уничтожать объекты противника. Кроме того, в МО РФ сообщили о поставках в войска модернизированных боеприпасов для ствольной артиллерии «Краснополь-М2» и создании 152-мм снаряда для новейшей САУ «Коалиция-СВ». По словам аналитиков, высокоточные снаряды необходимы для ликвидации приоритетных военных целей.

Использование российскими войсками высокоточных снарядов повысило эффективность поражения целей ВСУ в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

«Применение высокоточных боеприпасов, как показал опыт специальной военной операции, позволяет существенно повысить эффективность огневого поражения противника», — говорится в заявлении министерства.

Подобных результатов удаётся добиваться, в частности, при стрельбе из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Как отметили в МО РФ, в арсенале этой РСЗО наряду с неуправляемыми ракетами, предназначенными для обстрела площадных целей, имеются и «управляемые реактивные снаряды для избирательного поражения отдельных объектов».

По оценкам военных, применение таких боеприпасов позволило реактивным системам залпового огня перейти в «качественно новое состояние» и стать «высокоточным оружием с повышенной огневой эффективностью».

Применение высокоточных боеприпасов в зоне СВО

Напомним, «Торнадо-С» создана инженерами НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева и является модернизированной версией советской РСЗО «Смерч». По данным еженедельника «Звезда», новая машина по боевому могуществу в 3,5—4 раза превосходит потенциал оригинального «Смерча». При этом точность «Торнадо-С», по данным «Ростеха», выросла в 15—20 раз по сравнению с предшественником. Кроме того, разработчикам удалось значительно увеличить дальнобойность «Торнадо-С». Как сообщил в ноябре прошлого года индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев, дальность стрельбы «Торнадо-С» возросла с 90 до 120 км, что приблизило её возможности к тактическим ракетным комплексам.

Он добавил, что подобные характеристики позволяют в ряде случаев использовать «Торнадо-С» вместо оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

«Такие снаряды могут использоваться для уничтожения объектов там, где применение «Искандеров» является избыточным. Точность попадания «Торнадо-С» очень высокая, а мощности головной части достаточно, чтобы поразить практически любой, даже серьёзно защищённый объект», — приводит ТАСС слова Оздоева.

Реактивная система залпового огня «Торнадо-С» на военном параде в честь 76-й годовщины Победы

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Как отмечают аналитики, увеличение точности и дальности стрельбы было главной задачей при разработке «Торнадо-С».

«Системы «Торнадо-С» начали разрабатываться ещё до начала СВО. Целью конструкторов было как раз повышение эффективности данных комплексов за счёт увеличения точности и дальности стрельбы. Улучшение этих показателей и позволило перейти данной РСЗО, как указали в Минобороны, в новое качество», — сказал кандидат военных наук Сергей Суворов в комментарии RT.

«Поразить одним выстрелом»

Переход на высокоточные боеприпасы происходит и в рамках совершенствования ствольной артиллерии, сообщили в МО РФ. Речь идёт, в частности, об использовании 152-мм снаряда «Краснополь» и его новой версии «Краснополь-М2». В министерстве сообщили, что модернизированный «Краснополь» уже применяется в ходе СВО.

«Уже завершена разработка и осуществляется эффективное применение в ходе специальной военной операции управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2», — заявили в оборонном ведомстве.

Комплекс управляемого артиллерийского вооружения «Краснополь» был разработан специалистами Тульского КБП имени академика А.Г. Шипунова. Он предназначен для поражения защищённых малоразмерных наблюдаемых целей, таких как бронетанковая техника, наблюдательные пункты или огневые точки.

Данные боеприпасы на нисходящей части траектории полёта производят захват целей, подсвеченных лазерным лучом, и переходят в управляемый режим, который осуществляется при помощи аэродинамических рулевых органов.

В августе 2023 года управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалёв в интервью телеканалу «Звезда» сообщил, что производство «Краснополя-М2» в 2024 году вырастет в 25 раз.

«Наш популярный «Краснополь-М2» — в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся», — сказал он.

По словам Сергея Суворова, в модернизированном варианте «Краснополя» дальность и точность ведения огня увеличились и за счёт использования БПЛА при наведении на цель.

«Разработчики улучшили точность и дальность. Кроме того, первые «Краснополи» наводились при помощи лазерного указателя. Это накладывало определённые ограничения, так как дальность указателя была невысока и наводчику приходилось действовать на небольшом расстоянии от цели. Современные «Краснополи» могут наводиться при помощи беспилотников, которые способны работать на большом удалении», — говорит Сергей Суворов.

Аналитик добавил, что боеприпасы типа «Краснополь» применяются «по точечным целям».

«Среди таких целей могут быть, например, танки или радиолокационные станции противника. «Краснополи» задействуются, когда надо в кратчайшие сроки и с высокой точностью выполнить огневую задачу. Эти снаряды позволяют гарантированно поразить одним выстрелом необходимую цель», — пояснил Суворов.

Долгожданная «Коалиция-СВ»

В Минобороны РФ также рассказали о создании высокоточных боеприпасов для новейшей самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». По данным военного ведомства, апробация этих снарядов «ожидается уже в ближайшее время».

В министерстве не уточнили название и характеристики новых снарядов, однако подчеркнули, что они могут использоваться не только на «Коалиции-СВ», но и на других российских артиллерийских установках калибра 152 мм.

Стоит отметить, что «Коалиция-СВ» имеет ряд важных нововведений по сравнению с самоходными артиллерийскими установками (САУ) предыдущих поколений. Новую машину отличают повышенная автоматизация процессов управления, высокая кучность стрельбы и расширенный до 70 снарядов возимый боекомплект.

Самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы

РИА Новости

© Евгений Биятов

Кроме того, у «Коалиции-СВ» есть возможность дистанционного управления стрельбой. Возросла и дальность ведения огня: по данным телеканала «Звезда», этот показатель составляет порядка 40 км. А при использовании экспериментального снаряда в ходе испытаний САУ смогла поразить цель на расстоянии 70 км.

5 января госкорпорация «Ростех» сообщила, что первые образцы «Коалиции-СВ» уже поступили в войска.

«Госкорпорация «Ростех» в 2023 году завершила государственные испытания САУ «Коалиция-СВ». Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развёрнуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска», — сообщили ТАСС в «Ростехе».

В корпорации заявили, что по дальности стрельбы новая российская САУ превосходит западные образцы. «Ростех» также назвал «Коалицию-СВ» «долгожданной машиной», которая выведет на новый уровень боевые возможности российской артиллерии.

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«Появления «Коалиции-СВ» давно ждали. Это качественно новая артиллерийская система, у которой в разы увеличилась дальность стрельбы. Поступление данных САУ в зону СВО значительно повысит эффективность российских вооружённых сил в контрбатарейной борьбе, а также позволит осуществлять одновременное поражение на всю тактическую глубину», — считает Сергей Суворов.

В свою очередь, полковник в отставке Виктор Литовкин среди достоинств «Коалиции-СВ» отметил размещение экипажа в специальной изолированной бронекапсуле.

«Это современная самоходная артиллерийская установка с высокоточным снарядом. Башня у неё необитаемая. Управление комплексом осуществляется автоматическими цифровыми системами. САУ может получать информацию как с беспилотников, так и со спутников. Всё это увеличивает её эффективность. Важно также и то, что по сравнению с «Мстой-С» у «Коалиции-СВ» возросла скорострельность», — отметил аналитик в комментарии RT.

При этом специалист добавил, что, несмотря на появление новых высокоточных боеприпасов для РСЗО, «Коалиции-СВ» и других САУ, неуправляемые боеприпасы не уйдут в прошлое и по-прежнему будут применяться в войсках.

«На каждую цель нужен свой снаряд. Есть, образно говоря, дешёвые цели, есть дорогие. По дешёвым целям вести огонь дорогостоящим управляемым снарядом — это как стрелять из пушки по воробьям. Поэтому неуправляемые снаряды всегда будут, так как их применение эффективно, рационально и разумно. А когда надо поразить очень подвижную или особо опасную цель, тогда нужны управляемые снаряды, которые работают по принципу «один выстрел — одна цель», — резюмировал Виктор Литовкин.