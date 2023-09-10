Sohu: ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским «Корнетом»

Ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским противотанковым комплексом «Корнет».

Об этом заявил сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в репортаже для газеты Sohu.

«Он очень мощно оснащён для уничтожения бронетехники. Очевидно, даже в современном мире вряд ли хоть один боевой танк захочет столкнуться с «Корнетом», — отметил он.

Ранее журнал Military Watch заявил, что уничтожение британского танка Challenger 2 на Украине показывает, что российские ПТРК «Корнет» способны поразить любой основной западный танк.