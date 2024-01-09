«Прорывать наиболее сложные участки обороны»: как проходит подготовка штурмовых групп ВС РФ

Министерство обороны России продемонстрировало кадры подготовки штурмовых подразделений на одном из полигонов Донбасса. В ходе занятий военнослужащие отрабатывают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление врага. Бойцы обучаются владению пулемётами, РПГ, оказанию медпомощи и методам зачистки окопов. Все действия штурмовиков доводятся до автоматизма. По словам экспертов, решающий вклад в успешный штурм вносят качественная разведка, артподготовка, слаженность малых штурмовых групп и моральная стойкость бойцов.

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки штурмовых подразделений Южной группировки войск на одном из полигонов ДНР. Военнослужащие, в частности, отрабатывают тактику наступательных действий «в составе малых групп и любых условий».

«На данном объекте позиции противника скопированы и полностью отрыты в масштабе один к одному, для того чтобы каждый военнослужащий мог их оценить в первую очередь. Второе — знать огневые точки противника», — приводит военное ведомство слова заместителя командира батальона с позывным Чивас.

Как сообщает Минобороны РФ, цель тренировок — довести все действия военнослужащих до автоматизма, что упростит боевую работу в стрессовой ситуации. В ходе занятий штурмовики оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление врага.

Подготовка штурмовых групп Южной группировки войск

«Особое внимание уделяется организации взаимодействия, связи с командным пунктом, навыкам ведения огня из любого стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов, ручных гранатомётов, качественному выполнению индивидуальных и групповых нормативов», — говорится на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, тренировки проходят в обстановке, максимально приближенной к боевой. Все инструкторы имеют богатый опыт боевых действий в зоне СВО и в иных вооружённых конфликтах.

В начале января пресс-служба Минобороны РФ рассказала об особенностях подготовки штурмовиков в тыловых районах зоны спецоперации. Военнослужащие отрабатывают навыки перемещения в двойках, тройках и пятёрках.

В материалах ведомства также подчёркивается, что ключевую роль в подготовке штурмовых подразделений играет оттачивание тактики действий и взаимопонимания в малых группах. Кроме того, военнослужащие обучаются оказанию первой медпомощи, действиям в случае получения контузии и эвакуации раненого с поля боя. Занятия проходят по несколько часов каждый день в дневное и ночное время.

Для эффективной отработки штурма на полигонах России созданы полевые укрепления, имитирующие опорные пункты противника. Военнослужащие учатся скрытно подбираться к окопу, забрасывать условного противника гранатами и заходить в фортификацию «боевыми двойками».

Как отмечают в Минобороны РФ, задача штурмовых отрядов состоит в том, чтобы «прорывать наиболее сложные участки обороны», занимать стратегически важные высоты и удерживать их до прибытия подкрепления.

Из разных типов оружия

В 2023 году в СМИ вышло несколько репортажей, посвящённых опасной работе штурмовых подразделений. Одним из них является фильм Владимира Соловьёва, в котором рассказывается о подготовке бойцов 139-го отдельного штурмового батальона, входящего в состав 29-й общевойсковой армии под командованием генерал-майора Олега Моисеева.

Как рассказали собеседники журналиста, на подготовку полноценного штурмовика уходит около трёх недель. От военнослужащих требуется не допускать скученности, уметь работать в двойках и тройках, заходить во фланги полевых позиций противника.

Военнослужащий ВС РФ в ЛНР

РИА Новости

В июле 2023 года телеканал «Звезда» опубликовал репортаж о том, как тренируются штурмовики Ивановского гвардейского соединения ВДВ. В ходе занятий десантники отрабатывали стрельбу из разных типов стрелкового оружия, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя».

Напомним, в одном коробчатом магазине АГС-17 помещается 29 боеприпасов. Расчёт гранатомёта способен накрыть осколками площадь 210 кв. м. Корректировка огня осуществляется с помощью БПЛА.

«Работаем с дронами, они дают нам координаты. По пехоте АГС бьёт в шахматном порядке и в одну линию. То есть он большую колонну может как минимум затрёхсотить», — приводит «Звезда» слова командира расчёта АГС-17 с позывным Саян.

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В октябре о профессии штурмовика вышел репортаж Первого канала. Авторы сюжета рассказали, что любой штурм предваряет тщательная разведка. Она позволяет оценить силы неприятеля, определить минные поля и выявить огневые точки. Большое значение имеет выбор маршрута подхода к вражеской позиции и степень огневого воздействия на неприятеля. Непрерывная стрельба не позволяет противнику в буквальном смысле высунуть голову из окопа.

С целью поддержания постоянного огня в сторону неприятеля и отвлечения его внимания от противодействия штурмовикам часто используется пулемёт с системой бесперебойной подачи патронов «Скорпион».

Этот комплекс состоит из металлического короба-контейнера и гибких рукавов для подачи лент. Максимальная вместимость «Скорпиона» — 550 боеприпасов для пулемётов Калашникова в модификациях ПК, ПКМ и «Печенег».

Максимальная слаженность

Как заявил в комментарии RT ветеран СВО, инструктор по боевой подготовке с позывным Ковальски, подготовка к штурму подразумевает комплекс самых разных мероприятий: от кропотливого сбора информации о неприятеле до достижения полного взаимопонимания между штурмовиками.

По словам специалиста, в первую очередь атакующей стороне «необходимо понимать соотношение сил перед боем» и возможности по привлечению РСЗО, ствольных артиллерийских орудий, танков и миномётов — как собственных, так и противника.

Эксклюзивные кадры штурма опорника ВСУ на краю освобождённой Марьинки

«Перед штурмом необходимо оценить уровень организации обороны опорного пункта или иной полевой фортификации. Например, в СВО наиболее удобные подходы к опорнику нередко заминированы, а другие маршруты потенциальных атак простреливаются вражеской артиллерией. Стоит учитывать и то обстоятельство, что оборона неприятеля может быть гибкой: на участки, где она проседает, приходит подмога, и штурм значительно осложняется», — пояснил Ковальски.

Как подчеркнул ветеран СВО, большую опасность для наступающих представляют скрытые позиции так называемого группового вооружения: ПТРК, АГС, крупнокалиберных пулемётов, бронетехники. Данные огневые точки тщательно замаскированы и должны быть выявлены разведкой. Как правило, их обнаружением занимаются операторы БПЛА, а поражением — расчёты FPV-дронов или артиллерийских орудий, сказал собеседник RT.

Заминированные участки, по словам Ковальски, преодолеваются с помощью ударов артиллерии или АГС — они вызывают детонацию вражеских боеприпасов.

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Финальным этапом штурма является зачистка укрепления. По словам инструктора, она должна проходить быстро. В случае промедления враг может реорганизовать оборону, подтянуть резервы или успеть заминировать оставленные позиции.

«В боях, уже непосредственно в окопе, крайне важен высочайший уровень взаимодействия между штурмовиками. Он как раз нарабатывается на тренировках. На штурм, как правило, отправляется отделение из 12 человек. Восемь бойцов зачищают окоп, четверо держат верхний сектор, не позволяя противнику маневрировать за пределами фортификации», — пояснил военный.

По его словам, в самом окопе бойцы разбиты на двойки. Первый номер движется вперёд, простреливая из-за углов находящиеся впереди пространства, второй контролирует его движение, прикрывает и забрасывает гранатами неприятеля.

Аналогичную схему в беседе с RT озвучил и военный эксперт Иван Савин. Как отметил специалист, работу штурмовиков серьёзным образом облегчает артподготовка. Чем больше у атакующей стороны возможностей обстреливать полевую фортификацию, не рискуя жизнями пехотинцев, тем выше вероятность подавить способность неприятеля к сопротивлению.

«В идеале штурмовики должны идти в атаку, когда в окопе и рядом с ним не осталось огневых точек, а большая часть вражеских пехотинцев убита, контужена, ранена и морально сломлена. Но понятно, что так бывает не всегда. По этой причине военнослужащие должны владеть разными видами оружия и действовать максимально слаженно», — подчеркнул Савин.

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Как сказал эксперт, особое внимание штурмовикам нужно уделять экипировке и вооружению, которые должны подходить для ближнего боя в узких пространствах. Поэтому бойцам необходимо иметь автоматы с телескопическим или складным прикладами и адаптировать амуницию под «окопные условия».

«В штурм необходимо брать больше гранат, боекомплекта. Не будет лишним взять один магазин повышенной ёмкости от РПК (ручного пулемёта Калашникова. — RT) на 45 патронов, сапёрные кошки — на случай, если в окопе будет обнаружено препятствие. Бронезащита и снаряжение должны быть оптимально подогнаны под условия боя», — рассказал Савин.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Суконкин в комментарии RT обратил внимание на важность наличия высокого морального духа штурмовиков. По его словам, на тренировках опытные инструкторы обучают военнослужащих действовать под обстрелом и имитируют стрессовые ситуации.

«Нельзя забывать и о том, что не последнюю роль в успехе любой атаки играет натиск, моральная стойкость, нацеленность на выполнение боевой задачи. Штурм априори подразумевает активность, движение вперёд, постоянное огневое воздействие и взаимовыручку. СВО многому научила нас, и я думаю, что опытные инструкторы прививают нашим штурмовикам все необходимые навыки», — заключил Суконкин.