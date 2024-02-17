Сверхкороткий взлёт: как в России создаётся тяжёлый транспортный беспилотник «Партизан»
Прошли первые лётные испытания тяжёлого транспортного беспилотника «Партизан»
- Беспилотник «Партизан»
- © СибНИА
В Новосибирске прошли первые лётные испытания тяжёлого транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан», сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ), который является заказчиком этой разработки.
«16 февраля в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина прошли первые лётные испытания демонстратора тяжёлого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан», — говорится в пресс-релизе.
По данным ФПИ, первый полёт «Партизана» проходил в пилотируемом режиме «для обеспечения безопасности и снятия полётных данных для последующего обучения отработанной на полунатурном стенде системы автоматического управления». Полёт длился 20 минут и проходил на высоте 200 м при скорости от 50 до 200 км/ч.
«(В ходе испытаний. — RT) подтверждено существенное повышение взлётно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса. Размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит «Партизану» значительно сократить взлётно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч», — говорится в сообщении, размещённом на сайте ФПИ.
По словам директора СибНИА, заслуженного лётчика-испытателя РФ Владимира Барсука, в перспективе «Партизан» может составить конкуренцию аналогичным аппаратам вертикального взлёта.
«Уверен, что «Партизан» сможет стать достойной альтернативой летательным аппаратам вертолётного типа и востребованным в различных областях применения... Поэтому в настоящее время совместно с правительством Новосибирской области мы ведём работу по планированию создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на базе аэродрома Бердск-Центральный», — приводит его слова пресс-служба ФПИ.
Ранее, в августе 2023 года, председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев сообщил, что в 2024-м планируется развёртывание производственного комплекса и выпуск десяти серийных экземпляров «Партизана».
Сделать авиацию доступной
Разработка проекта началась в сентябре 2019 года. Сначала конструкторам необходимо было определить компоновочную схему беспилотника. Основной целью инженеров было создание аппарата самолётного типа, который мог бы использовать в качестве взлётно-посадочной полосы (ВПП) вертолётную площадку. При этом главная трудность заключалась в осуществлении посадки на такую компактную ВПП.
«Перед посадкой надо быстро погасить скорость. И этот сложный манёвр пока по расчётам и подтверждённым испытаниям получается. Мы создаём такой невозможный самолётик, который садится на вертолётной площадке», — рассказывал в 2021 году в интервью ТАСС руководитель проекта от ФПИ Ян Чибисов.
Для решения этой задачи в конструкции аппарата было решено применить технологию активного обдува крыла распределённой винтомоторной группой. Для отработки этой концепции специалистами СибНИА была создана летающая лаборатория на базе самолёта ТВС-2МС. В ходе испытаний была подтверждена эффективность выбранных технических решений для обеспечения сверхкороткого взлёта и посадки.
- Беспилотник «Партизан»
- © СибНИА
На втором этапе конструкторы перешли непосредственно к созданию прототипа «Партизана». Согласно данным ФПИ, финальный вариант самолёта должен будет садиться и взлетать с площадки размером 50 х 50 м «с высотой препятствий на границе до 15 м». Дальность полёта такого аппарата составит 1 тыс. км, максимальная скорость — более 300 км/ч. БПЛА сможет брать на борт до 1 т полезной нагрузки.
Разработчики подчёркивают, что аппарат изготовлен полностью из отечественного сырья и комплектующих. Исключение составляет лишь маршевая силовая установка. Однако ей на замену должен будет прийти отечественный гибридный силовой агрегат — его основные элементы уже изготовлены и проходят стендовые испытания, добавили в ФПИ.
Ещё одним преимуществом «Партизана» станет возможность работать в двух режимах: беспилотном и пилотируемом. Например, перевозить грузы машина сможет в полностью автономном режиме без участия человека, а при перевозке пассажиров «Партизаном» будет управлять пилот.
«Система автоматического управления значительно упростит пилотирование летательным аппаратом, что в совокупности с существенным снижением требований к взлётно-посадочным площадкам в перспективе может сделать отечественную авиацию по-настоящему доступной, а беспилотник «Партизан» востребованным у большого количества эксплуатантов в различных отраслях применения», — отмечают в ФПИ.
Предполагается, что, помимо грузо-пассажирских перевозок, машина также может применяться в санитарной авиации и для осуществления аэромониторинга. МЧС могло бы использовать беспилотник «Партизан» в спасательных операциях и для тушения пожаров, а в сельском хозяйстве такой аппарат может проводить обработку полей. В свою очередь, в военной сфере «Партизан» способен выполнять разведывательные или транспортные функции.
«Тренд на развитие беспилотных перевозок»
По мнению аналитиков, такие транспортные беспилотники, как «Партизан», могли бы использоваться, например, для доставки грузов в труднодоступные районы Севера.
«Огромное пространство для использования БПЛА есть за пределами городов. Именно в этом направлении очень активно развиваются технологии. «Партизан» — один из таких примеров. Уже сейчас крупные компании нефтегазового комплекса и «Почта России» пытаются в качестве эксперимента задействовать БПЛА для доставки почты, грузов, документации или запчастей на далёкие буровые площадки. На сегодняшнем технологическом уровне это оказывается значительно проще, эффективней и выгодней, чем целую неделю гнать через тундру караван с грузовиками. БПЛА эту задачу выполнит значительно быстрее», — сказал в комментарии RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
- «Партизан»
- © Фонд перспективных исследований
Сходной точки зрения придерживается руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
«Тренд на развитие беспилотных перевозок грузов, причём не только маленьких, но и больших, массой от тонны и выше, наблюдается во всём мире. Причём такая доставка может осуществляться не только в труднодоступные места, но и в другие регионы. Проект «Партизан» является частью этого тренда, что делает его актуальным и перспективным», — отметил аналитик в беседе с RT.
Роман Гусаров добавил, что в авиации элементы беспилотного управления применяются достаточно давно и в этой области существует большой задел. При этом роль автономных систем, по мнению аналитика, будет только расти.
«В 1980-е годы мы смогли посадить в беспилотном режиме многоразовый космический корабль «Буран». Обычные гражданские пассажирские воздушные суда, в которых мы летаем, — это тоже уже почти беспилотники. Пилоты там очень мало участвуют в управлении самолётом, они во многом лишь наблюдают и контролируют работу систем. Конечно, подобные решения возможны и на менее крупных судах вроде «Партизана», — считает специалист.
Вместе с тем он полагает, что в пассажирских авиаперевозках переход на полностью автономные полёты произойдёт ещё не скоро.
«Технически пассажирская авиация вполне готова к переходу на полностью беспилотные летательные аппараты. Но к этому, наверное, не готовы пассажиры. Вряд ли мы сегодня захотим сесть в самолёт, у которого нет пилота. Пока что речь идёт лишь о том, чтобы в перспективе перейти к управлению воздушным судном не двумя, а одним пилотом. Такие проекты уже сейчас начинают прорабатываться, в том числе и в Российской Федерации», — резюмировал Гусаров.
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