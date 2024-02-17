Сверхкороткий взлёт: как в России создаётся тяжёлый транспортный беспилотник «Партизан»

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина провели первые лётные испытания транспортного беспилотника «Партизан». Как сообщили в Фонде перспективных исследований, для обеспечения безопасности полёт проводился в пилотируемом режиме и продлился 20 минут. По словам разработчиков, главной особенностью аппарата будет возможность осуществлять взлёт и посадку на небольшие площадки размером 50 х 50 м. Такие беспилотники могут использоваться как в гражданской сфере для перевозки грузов, в том числе в труднодоступные районы Севера, так и для реализации военных разведывательных или транспортных задач, считают аналитики.

В Новосибирске прошли первые лётные испытания тяжёлого транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан», сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ), который является заказчиком этой разработки.

«16 февраля в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина прошли первые лётные испытания демонстратора тяжёлого транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан», — говорится в пресс-релизе.

По данным ФПИ, первый полёт «Партизана» проходил в пилотируемом режиме «для обеспечения безопасности и снятия полётных данных для последующего обучения отработанной на полунатурном стенде системы автоматического управления». Полёт длился 20 минут и проходил на высоте 200 м при скорости от 50 до 200 км/ч.

«(В ходе испытаний. — RT) подтверждено существенное повышение взлётно-посадочных характеристик по сравнению с летательными аппаратами данного класса. Размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла позволит «Партизану» значительно сократить взлётно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч», — говорится в сообщении, размещённом на сайте ФПИ.

По словам директора СибНИА, заслуженного лётчика-испытателя РФ Владимира Барсука, в перспективе «Партизан» может составить конкуренцию аналогичным аппаратам вертикального взлёта.

«Уверен, что «Партизан» сможет стать достойной альтернативой летательным аппаратам вертолётного типа и востребованным в различных областях применения... Поэтому в настоящее время совместно с правительством Новосибирской области мы ведём работу по планированию создания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на базе аэродрома Бердск-Центральный», — приводит его слова пресс-служба ФПИ.

Ранее, в августе 2023 года, председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев сообщил, что в 2024-м планируется развёртывание производственного комплекса и выпуск десяти серийных экземпляров «Партизана».

Сделать авиацию доступной

Разработка проекта началась в сентябре 2019 года. Сначала конструкторам необходимо было определить компоновочную схему беспилотника. Основной целью инженеров было создание аппарата самолётного типа, который мог бы использовать в качестве взлётно-посадочной полосы (ВПП) вертолётную площадку. При этом главная трудность заключалась в осуществлении посадки на такую компактную ВПП.

«Перед посадкой надо быстро погасить скорость. И этот сложный манёвр пока по расчётам и подтверждённым испытаниям получается. Мы создаём такой невозможный самолётик, который садится на вертолётной площадке», — рассказывал в 2021 году в интервью ТАСС руководитель проекта от ФПИ Ян Чибисов.

Для решения этой задачи в конструкции аппарата было решено применить технологию активного обдува крыла распределённой винтомоторной группой. Для отработки этой концепции специалистами СибНИА была создана летающая лаборатория на базе самолёта ТВС-2МС. В ходе испытаний была подтверждена эффективность выбранных технических решений для обеспечения сверхкороткого взлёта и посадки.

Беспилотник «Партизан»

© СибНИА

На втором этапе конструкторы перешли непосредственно к созданию прототипа «Партизана». Согласно данным ФПИ, финальный вариант самолёта должен будет садиться и взлетать с площадки размером 50 х 50 м «с высотой препятствий на границе до 15 м». Дальность полёта такого аппарата составит 1 тыс. км, максимальная скорость — более 300 км/ч. БПЛА сможет брать на борт до 1 т полезной нагрузки.

Разработчики подчёркивают, что аппарат изготовлен полностью из отечественного сырья и комплектующих. Исключение составляет лишь маршевая силовая установка. Однако ей на замену должен будет прийти отечественный гибридный силовой агрегат — его основные элементы уже изготовлены и проходят стендовые испытания, добавили в ФПИ.

Ещё одним преимуществом «Партизана» станет возможность работать в двух режимах: беспилотном и пилотируемом. Например, перевозить грузы машина сможет в полностью автономном режиме без участия человека, а при перевозке пассажиров «Партизаном» будет управлять пилот.

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«Система автоматического управления значительно упростит пилотирование летательным аппаратом, что в совокупности с существенным снижением требований к взлётно-посадочным площадкам в перспективе может сделать отечественную авиацию по-настоящему доступной, а беспилотник «Партизан» востребованным у большого количества эксплуатантов в различных отраслях применения», — отмечают в ФПИ.

Предполагается, что, помимо грузо-пассажирских перевозок, машина также может применяться в санитарной авиации и для осуществления аэромониторинга. МЧС могло бы использовать беспилотник «Партизан» в спасательных операциях и для тушения пожаров, а в сельском хозяйстве такой аппарат может проводить обработку полей. В свою очередь, в военной сфере «Партизан» способен выполнять разведывательные или транспортные функции.

«Тренд на развитие беспилотных перевозок»

По мнению аналитиков, такие транспортные беспилотники, как «Партизан», могли бы использоваться, например, для доставки грузов в труднодоступные районы Севера.

«Огромное пространство для использования БПЛА есть за пределами городов. Именно в этом направлении очень активно развиваются технологии. «Партизан» — один из таких примеров. Уже сейчас крупные компании нефтегазового комплекса и «Почта России» пытаются в качестве эксперимента задействовать БПЛА для доставки почты, грузов, документации или запчастей на далёкие буровые площадки. На сегодняшнем технологическом уровне это оказывается значительно проще, эффективней и выгодней, чем целую неделю гнать через тундру караван с грузовиками. БПЛА эту задачу выполнит значительно быстрее», — сказал в комментарии RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Сходной точки зрения придерживается руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

«Тренд на развитие беспилотных перевозок грузов, причём не только маленьких, но и больших, массой от тонны и выше, наблюдается во всём мире. Причём такая доставка может осуществляться не только в труднодоступные места, но и в другие регионы. Проект «Партизан» является частью этого тренда, что делает его актуальным и перспективным», — отметил аналитик в беседе с RT.

Роман Гусаров добавил, что в авиации элементы беспилотного управления применяются достаточно давно и в этой области существует большой задел. При этом роль автономных систем, по мнению аналитика, будет только расти.

«В 1980-е годы мы смогли посадить в беспилотном режиме многоразовый космический корабль «Буран». Обычные гражданские пассажирские воздушные суда, в которых мы летаем, — это тоже уже почти беспилотники. Пилоты там очень мало участвуют в управлении самолётом, они во многом лишь наблюдают и контролируют работу систем. Конечно, подобные решения возможны и на менее крупных судах вроде «Партизана», — считает специалист.

Вместе с тем он полагает, что в пассажирских авиаперевозках переход на полностью автономные полёты произойдёт ещё не скоро.

«Технически пассажирская авиация вполне готова к переходу на полностью беспилотные летательные аппараты. Но к этому, наверное, не готовы пассажиры. Вряд ли мы сегодня захотим сесть в самолёт, у которого нет пилота. Пока что речь идёт лишь о том, чтобы в перспективе перейти к управлению воздушным судном не двумя, а одним пилотом. Такие проекты уже сейчас начинают прорабатываться, в том числе и в Российской Федерации», — резюмировал Гусаров.