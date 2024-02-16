Тяжёлый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полёт

Российский тяжёлый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» провёл первый полёт. Об этом заявил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.

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«Разработчики... 16 февраля провели первые лётные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан», — приводит ТАСС его слова. Отмечается, что летательный аппарат разрабатывается по заказу ФПИ. Ранее стало известно, что компания «Ижевские беспилотные системы» увеличит производство беспилотников Supercam и «Тахион» в десять раз в 2024 году.