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Тяжёлый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полёт

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Российский тяжёлый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» провёл первый полёт. Об этом заявил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.
Тяжёлый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полёт
  • © Пресс-служба Фонда перспективных исследований

«Разработчики... 16 февраля провели первые лётные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что летательный аппарат разрабатывается по заказу ФПИ.

Ранее стало известно, что компания «Ижевские беспилотные системы» увеличит производство беспилотников Supercam и «Тахион» в десять раз в 2024 году.

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