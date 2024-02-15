«Калашников» сообщил, что производство БПЛА Supercam увеличится в десять раз

Компания «Ижевские беспилотные системы» увеличит производство беспилотников Supercam и «Тахион» в десять раз в 2024 году.

РИА Новости

«ООО «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (ООО «НПО «ИжБС», концерн «Калашников») увеличит производство беспилотных летательных аппаратов в 2024 году в десять раз», — говорится в заявлении. Отмечается, что компания ввела в эксплуатацию цех общей площадью 5,8 тыс. кв. м и создала 360 дополнительных рабочих мест. Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в Подмосковье.