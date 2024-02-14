Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в Подмосковье.

В Минобороны сообщили, что на предприятии министру показали образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» с модернизированными ПТУР «Хризантема-М», ПЗРК «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами ПЗРК «Верба» и комплекс активной защиты «Арена-М».

Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что промышленный потенциал, которым обладает Россия, намного серьёзнее, чем об этом думали в Соединённых Штатах.

В 2024 году поставки беспилотников, в том числе и морских, в российскую армию будут расти, подчеркнул вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.