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Мантуров: поставки беспилотников в ВС России в этом году будут расти

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Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что поставки беспилотников, в том числе и морских, в российскую армию в 2024 году будут расти.
Мантуров: поставки беспилотников в ВС России в этом году будут расти
  • РИА Новости

В интервью телеканалу «Россия 24» он подчеркнул, что российские войска активно используют дроны в различных сферах.

«Это одно из важных направлений, где мы будем работать с Министерством обороны и нашими предприятиями промышленности, наращивать и компетенции, и объёмы производства», — цитирует Мантурова ТАСС.

По его словам, также будет увеличен выпуск средств связи, которые обеспечивают взаимодействие в тактическом и оперативном звеньях, тяжёлой и лёгкой бронированной техники, средств противовоздушной обороны и техники для контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что в России к 2030 году планируют производить более 32 тыс. авиабеспилотников в год.

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