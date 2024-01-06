В России к 2030 году намерены производить более 32 тысяч авиабеспилотников в год

К 2030 году планируется нарастить производство авиабеспилотников до 32 тыс. в год, заявили в секретариате первого российского вице-премьера Андрея Белоусова.

«Ежегодный объем производства БАС (за исключением образовательных БАС) планируется в объёме 32,5 тыс. шт. Это выше почти в три раза текущих объёмов производства», — приводит заявление ТАСС.

Начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар ранее заявил в интервью украинскому телеканалу «Днепр ТВ», что российские дроны не только многочисленны, но и технически продвинуты, из-за чего с ними становится всё труднее бороться.

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила в интервью YouTube-каналу «Украинская правда», что Россия успешно развивает технологию роев дронов, тогда как ВСУ отстают в их использовании.