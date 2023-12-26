Глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ: Россия развивает технологию роев дронов
По её словам, сегодня Россия движется в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации.
При этом Берлинская подчеркнула, что данная система позволит российским БПЛА стать неуязвимыми для средств РЭБ.
Кроме того, она добавила, что ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним.
Ранее Минобороны России получило партию ударных дронов «Куб».
Также глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил об увеличении производства и поставок оружия в 10—12 раз.