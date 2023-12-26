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Глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ: Россия развивает технологию роев дронов

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Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила в интервью YouTube-каналу «Украинская правда», что Россия успешно развивает технологии роев дронов, тогда как ВСУ отстают в их использовании.

По её словам, сегодня Россия движется в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации.

При этом Берлинская подчеркнула, что данная система позволит российским БПЛА стать неуязвимыми для средств РЭБ.

Кроме того, она добавила, что ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним.

Ранее Минобороны России получило партию ударных дронов «Куб».

Также глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил об увеличении производства и поставок оружия в 10—12 раз.

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