Глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ: Россия развивает технологию роев дронов

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила в интервью YouTube-каналу «Украинская правда», что Россия успешно развивает технологии роев дронов, тогда как ВСУ отстают в их использовании.

По её словам, сегодня Россия движется в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации.

При этом Берлинская подчеркнула, что данная система позволит российским БПЛА стать неуязвимыми для средств РЭБ.

Кроме того, она добавила, что ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним.

Ранее Минобороны России получило партию ударных дронов «Куб».

Также глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил об увеличении производства и поставок оружия в 10—12 раз.