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Карлсон: промышленный потенциал России намного серьёзнее, чем об этом думали США

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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что промышленный потенциал, которым обладает Россия, намного серьёзнее, чем об этом думали в Соединённых Штатах.
Карлсон: промышленный потенциал России намного серьёзнее, чем об этом думали США
  • AP
  • © Seth Wenig

Об этом он сказал в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае.

«Промышленный потенциал России гораздо серьёзнее, чем мы думали», — цитирует журналиста РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия концерна «Калашников» и проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных беспилотников.

В 2024 году поставки беспилотников, в том числе и морских, в российскую армию будут расти, подчеркнул вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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