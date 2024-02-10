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Шойгу проверил выполнение заказа на производство беспилотников для ВС России

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия концерна «Калашников» и проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству разведывательных и ударных беспилотников.
Шойгу проверил выполнение заказа на производство беспилотников для ВС России
  • © Министерство обороны РФ

Проверка прошла в рамках поездки в войска Центрального военного округа.

«На предприятиях концерна «Калашников» Сергей Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БПЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооружённые силы Российской Федерации», — сообщило Министерство обороны.

Как отмечал президент Владимир Путин, на одном из участков спецоперации есть сложности из-за беспилотников. По его словам, БПЛА очень эффективно решают задачи на фронте, он охарактеризовал их применение словами «Дёшево и сердито. И очень эффективно».

В 2024 году поставки беспилотников, в том числе и морских, в российскую армию будут расти, подчеркнул вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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