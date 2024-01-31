RT в Telegram
Подпишись

Путин: беспилотники очень эффективно решают задачи спецоперации

Короткая ссылка
БПЛА очень эффективно решают задачи на фронте в зоне СВО, заявил действующий президент России, кандидат на выборах 2024 года Владимир Путин.
Путин: беспилотники очень эффективно решают задачи спецоперации
  • РИА Новости

По его словам, БПЛА решают многие задачи, которые раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической штурмовой авиации решить было невозможно, а сейчас решают — и очень успешно.

«Дёшево и сердито, и очень эффективно. Ну и в других сферах очень важное направление деятельности», — отметил Путин.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе заседания президиума правкомиссии по развитию отрасли беспилотных авиационных систем заявил, что план по производству в России беспилотников, составленный на 2024 год, требует оперативной доработки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить