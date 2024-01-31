Путин: беспилотники очень эффективно решают задачи спецоперации

БПЛА очень эффективно решают задачи на фронте в зоне СВО, заявил действующий президент России, кандидат на выборах 2024 года Владимир Путин.

По его словам, БПЛА решают многие задачи, которые раньше иначе как с помощью фронтовой или стратегической штурмовой авиации решить было невозможно, а сейчас решают — и очень успешно.

«Дёшево и сердито, и очень эффективно. Ну и в других сферах очень важное направление деятельности», — отметил Путин.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе заседания президиума правкомиссии по развитию отрасли беспилотных авиационных систем заявил, что план по производству в России беспилотников, составленный на 2024 год, требует оперативной доработки.