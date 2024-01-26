Белоусов поручил оперативно доработать план по производству БПЛА на 2024 год

План по производству в России беспилотников, составленный на 2024 год, требует оперативной доработки. Об этом на заседании президиума правкомиссии по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Согласно опубликованному в Telegram-канале кабмина сообщению, план производства гражданских беспилотников на 2024 год предусматривает создание более 18 тыс. средних и тяжёлых БАС, что позволит выполнить государственный гражданский заказ.

«По результатам обсуждения Минпромторгу необходимо актуализировать поквартальный план производства и синхронизировать его с планами сертификации и закупок беспилотников в рамках гражданского госзаказа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о создании в России самого быстрого из всех используемых в зоне СВО беспилотников дрона-конвертоплана «Ловкий».