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Путин: на одном из участков фронта сложность ситуации связана с БПЛА

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Президент Владимир Путин сообщил, что утром говорил с Генштабом и знает, что на одном из участков спецоперации есть сложности из-за беспилотников.
Путин: на одном из участков фронта сложность ситуации связана с БПЛА
  • РИА Новости

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — сказал Путин на встрече с представителями общественности в Тульской области.

Он добавил, что «практически везде так».

Как отмечал президент ранее, БПЛА очень эффективно решают задачи на фронте. Он охарактеризовал их применение словами «Дёшево и сердито, и очень эффективно».

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