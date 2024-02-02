Путин: на одном из участков фронта сложность ситуации связана с БПЛА

Президент Владимир Путин сообщил, что утром говорил с Генштабом и знает, что на одном из участков спецоперации есть сложности из-за беспилотников.

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — сказал Путин на встрече с представителями общественности в Тульской области.

Он добавил, что «практически везде так».

Как отмечал президент ранее, БПЛА очень эффективно решают задачи на фронте. Он охарактеризовал их применение словами «Дёшево и сердито, и очень эффективно».