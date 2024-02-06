«За автономными системами будущее»: как в России создаются роботизированные комплексы на базе бронетехники
В России испытывается комплекс «Прометей» для роботизации бронетехники
- Робототехнический комплекс «Удар»
- © АО «ВНИИ «Сигнал»
Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» проводит испытания комплекса «Прометей», позволяющего роботизировать бронетехнику. Об этом сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы», в состав которого входит ВНИИ.
«ВНИИ «Сигнал» «Высокоточки» завершил разработку комплекса для роботизации БМП «Прометей», сейчас он проходит полный цикл испытаний», — говорится в Telegram-канале холдинга.
Уточняется, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Прометей» может быть установлен на любой существующий серийный образец военной техники.
«Например, на БМП-3. Он позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка, сохраняет эргономику штатных мест членов экипажа и даёт возможность управлять машиной как в экипажном, так и в дистанционном режиме», — заявили в холдинге.
В пресс-службе предприятия добавили, что такая машина-робот может оснащаться любым боевым модулем и способна перевозить подразделения мотострелковых войск, а также вести бой и огневую поддержку десанта, в том числе с плава.
О создании «Прометея» летом 2023 года рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. По его словам, управление комплексом осуществляется с помощью дистанционного пульта. При этом штатные места членов экипажа сохраняются, а доработка боевых машин для установки ПАК требуется незначительная.
Представитель госкорпорации отметил, что проект развивается в сторону повышения автономности — в перспективе боевая машина сможет без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку, определять лучший маршрут, обходить препятствия и оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения.
«Если совместить «Прометей» с перспективными системами управления огнём, получится настоящий «терминатор», — сказал Оздоев в интервью ТАСС.
- Роботизированная специалистами ВНИИ «Сигнал» бронемашина «Удар»
- © АО «ВНИИ «Сигнал»
Он также выразил уверенность, что подобные системы в будущем получат широкое распространение.
«Дистанционное управление — будь то воздушные комплексы, морские или наземные — это будущее. Уверен, что пройдёт немного времени и такая техника получит большое распространение. Ведь она может решать задачи на передовой, не подвергая риску жизни бойцов», — подчеркнул Оздоев.
Стоит отметить, что «Прометей» может устанавливаться не только на боевые машины, но и на другую спецтехнику, где требуется дистанционное управление. Так, по данным «Ростеха», этим ПАК оснащается дистанционно управляемая машина гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель», разработанная на базе минипогрузчика ANT 1000.
Главной целью разработчиков при создании этого аппарата было исключить участие человека в работах по разминированию. По этой причине в машине изначально отсутствуют кабина и все системы ручного управления.
«Удар» и «Проход-1»
О работе специалистов ВНИИ «Сигнал» по созданию роботизированных комплексов на базе существующих образцов бронетехники сообщалось и ранее. Один из таких проектов назывался «Удар». Этот многофункциональный робототехнический комплекс был создан на базе боевой машины пехоты БМП-3. Впервые он был показан широкой общественности в конце 2015 года на выставке «День инноваций Минобороны».
В материалах «Ростеха» говорится, что «Удар» оснащён боевым модулем с 30-мм пушкой, пулемётом калибра 7,62 мм и пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет». В состав комплекса, кроме самого робота, могут входить разведывательный беспилотник, подвижный пункт управления и переносной пульт управления.
Главным достоинством «Удара» разработчики называли его универсальность. В частности, его можно использовать не только для ведения боевых действий, но и для разведки, эвакуации солдат с поля боя и доставки грузов.
Во ВНИИ «Сигнал» также был создан робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на базе танка Т-90. Он предназначен для создания проходов в минных полях.
«Проход-1» состоит из дистанционно управляемой бронированной машины разминирования, пункта дистанционного управления и комплекта переносного пульта управления. Вооружён комплекс зенитным пулемётом 6П49 «Корд» и системой постановки дымовой завесы 902Б.
Как и в случае с «Прометеем» и «Ударом», «Проход-1» может работать под управлением экипажа, на дистанционном управлении или перейти в автономный (программный) режим.
- Робототехнический комплекс разминирования «Проход-1»
- © © АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Ведёт разработки в этой области и «Уралвагонзавод». В 2018 году СМИ сообщали, что предприятие занимается созданием ударного робота тяжёлого класса «Штурм» на базе танка Т-72. О работе над проектом с таким названием в 2019-м говорил и главком сухопутных войск Олег Салюков.
В марте 2022 года РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало о скором начале испытаний «Штурма». Предполагается, что аппарат будет состоять из нескольких машин: мобильного пункта управления, тяжёлого робота с 125-мм гладкоствольным укороченным орудием, робота с реактивными огнемётами «Шмель», спаренными 30-мм автоматическими пушками и блоком 220-мм термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Все машины создаются на базе Т-72БЗ.
«В войсках такие системы нужны»
Как отмечают аналитики, роботизация может пригодиться для повторного использования устаревшей бронетехники, которая в большом количестве хранится на складах.
«Старые бронемашины довольно слабо защищены, они создавались под устаревшие требования. Какую броню на них ни навешивай — всё равно защитить её нормально не получится. В этой ситуации как раз и нужна роботизация, которая позволяет дистанционно управлять такой машиной. Подобное решение позволило бы снизить потери в личном в составе», — сказал в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.
- Танк Т-72
- РИА Новости
- © Евгений Епанчинцев
По его словам, такие роботизированные системы востребованы в войсках. «Разработка комплектов роботизации для старых систем вооружения — довольно актуальная тема. Много кто этим занимается. Очевидно, что в войсках такие системы нужны», — заявил Денисенцев.
При этом эксперты констатируют, что на данный момент дистанционно управляемая бронетехника, в отличие от БПЛА и морских дронов, мало используется в зоне боевых действий. Как пояснил директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов, одна из причин заключается в небольшом радиусе действия подобных систем.
«Дистанционно управляемые машины работают на расстоянии прямой видимости. Пока вы видите эту машину, вы можете ей управлять. БПЛА же поднимается в воздух, где нет препятствий для радиоволн, поэтому оператор может связаться с ним на расстоянии многих километров. То же самое и с морскими дронами», — сказал аналитик в разговоре с RT.
В то же время при разминировании, где не требуется большого радиуса действия, безэкипажные машины уже используются в ВС РФ. «Инженерные машины «Уран» и другие подобные средства разминирования работают в дистанционном режиме и используются в войсках», — сказал эксперт.
Ещё одним слабым местом дистанционно управляемых машин является их уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), добавил Пшихопов.
«На передовой действуют средства РЭБ противника и все каналы связи давятся. Из-за этого машина может стать неуправляемой и остановиться», — полагает аналитик.
По его мнению, в этих условиях разработчики должны двигаться в сторону создания автономных роботизированных машин, которые могут работать без команд оператора.
«Сегодня востребована автономная система, которая не требует управления оператором. Все решения такая машина принимает сама. За автономными системами — будущее. Будущие войны — это войны беспилотных автономных систем», — резюмировал Вячеслав Пшихопов.