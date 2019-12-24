Главком сухопутными войсками сообщил о разработке двух боевых роботов

Главком сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил о начале работ по созданию робототехнических комплексов тяжёлого и среднего класса «Штурм» и «Соратник».

«На данный момент открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжёлого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», — цитирует РИА Новости Салюкова.

Он отметил, что внедрение в войска боевых РТК военного назначения, а также развитие теории их боевого применения способствуют изменению порядка и способов решения общевойсковыми формированиями тактических задач в бою.

Также, по его словам, в ближайшее время планируется завершить испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной боевой машины пехоты (БМП).

В конце ноября Салюков заявил, что новый РТК «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.