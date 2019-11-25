Эксперт оценил тенденцию к роботизации российской армии

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Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал ситуацию с роботизацией Вооружённых сил России в связи с испытанием новых роботов.
Эксперт оценил тенденцию к роботизации российской армии
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

По его словам, роботизация Вооружённых сил отвечает требованиям времени.

«Роботизация — это один из главных трендов Министерства обороны, который определяет развитие наших Вооружённых сил. Главная задача при создании таких аппаратов — это минимизировать участие человека в выполнении боевых задач, соответственно, сохранить жизнь солдата. Роботы достаточно разнообразны, и пока сказать, какие именно будут внедрены в войска, очень сложно», — отметил Литовкин.

По его словам, Минобороны в данный момент ведёт поиск оптимальных моделей и с этой целью испытывает различные классы роботов. 

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта. 

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