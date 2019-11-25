В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии

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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.

«В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы «Кунгас» (комплекс состоит из пункта управления и четырёх платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация», —  сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По словам Салюкова, в следующем году планируется проведение опытно-конструкторские работы по созданию РТК тяжёлого и среднего класса под названиями «Штурм» и «Соратник» соответственно.

Представитель Минобороны также сообщил, что серийные поставки новых танков Т-90М и БМП-2М с боевым отделением «Бережок» в российскую армию могут начаться в ближайшее время.

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