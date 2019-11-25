В Минобороны назвали число планируемых в 2020 году учений

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях.

«В 2020 году продолжим практику совместных международных учений, планируется провести и принять участие в 11 учениях, из которых шесть будет проведено на территории России, а пять — на территории иностранных государств», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Салюков также сообщил, что в следующем году в сухопутных войсках продолжится переучивание личного состава на новые образцы вооружения, военной и специальной техники.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками заявил, что в российской армии могут начать использовать электромобили.