В Минобороны назвали число планируемых в 2020 году учений
«В 2020 году продолжим практику совместных международных учений, планируется провести и принять участие в 11 учениях, из которых шесть будет проведено на территории России, а пять — на территории иностранных государств», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
Салюков также сообщил, что в следующем году в сухопутных войсках продолжится переучивание личного состава на новые образцы вооружения, военной и специальной техники.
Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками заявил, что в российской армии могут начать использовать электромобили.