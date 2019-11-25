В Минобороны назвали число планируемых в 2020 году учений

Короткая ссылка
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях.

«В 2020 году продолжим практику совместных международных учений, планируется провести и принять участие в 11 учениях, из которых шесть будет проведено на территории России, а пять — на территории иностранных государств», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Салюков также сообщил, что в следующем году в сухопутных войсках продолжится переучивание личного состава на новые образцы вооружения, военной и специальной техники. 

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками заявил, что в российской армии могут начать использовать электромобили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить