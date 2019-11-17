Военные ЧФ в ходе учений отразили атаку условных диверсантов в Крыму

Военнослужащие Черноморского флота России в ходе учений на специально оборудованном полигоне в акватории Чёрного моря отразили с помощью подводного стрелкового оружия атаку условных диверсантов на базу в Крыму.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

«По легенде учения, экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов», — следует из пресс-релиза, который приводит ТАСС.

Затем военнослужащие в специальном снаряжении погрузились под воду, уничтожили обнаруженных «диверсантов» и проверили район на наличие минно-взрывных устройств.

Роль «диверсантов» выполнили водолазы отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота.

Ранее глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв в беседе с агентством «Крыминформ» рассказал о совместных учениях кораблей и судов по отработке действий при ЧП на борту.