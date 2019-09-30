Российские Сухопутные войска могут принять на вооружение электромобили

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в российской армии могут начать использовать электромобили.

Как он отметил в интервью газете «Красная звезда», электрические автомобили уже хорошо показали себя в вопросе бесшумного передвижения.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой ёмкости, уже получен определённый задел в этом направлении», — сказал он.

Как пояснил генерал, это позволит на порядок увеличить «энергетику машин, расширить возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа», а также обеспечит применение современного и перспективного вооружения и новых средств защиты.

«При этом за счёт движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции», — подчеркнул он.

Ранее Салюков рассказал о возможностях российской военной экипировки «Ратник».