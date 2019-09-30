Российский генерал рассказал о возможностях боевой экипировки «Ратник»

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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал о возможностях российской военной экипировки «Ратник».

Как он отметил в интервью газете «Красная звезда», «Ратник» в два раза усиливает боевые возможности российских военнослужащих.

«Применение экипировки «Ратник» позволяет увеличить боевые возможности каждого пехотинца в два раза. Улучшена кучность стрельбы в 1,6 раза, увеличена дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза», — сказал он.

По его словам, комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», поставляемый в войска с 2015 года, включает в себя функционально и конструктивно объединённые элементы систем поражения, управления, защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения.

Ранее сообщалось, что боевая экипировка третьего поколения «Ратник-3» будет оснащена модульными средствами индивидуальной защиты. Один из создателей амуниции, разработанной в Центре «Армированные композиты», рассказал, что экипировка будет более компактной, функциональной и значительно повысит безопасность военнослужащего. В частности, боец сможет сам оказать себе первую медицинскую помощь. Проще станет и процесс эвакуации раненого солдата. 

Подробнее по теме — в материале RT.

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