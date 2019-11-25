В Минобороны допустили поставки новых танков Т-90М «в ближайшее время»

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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что серийные поставки новых танков Т-90М и БМП-2М с боевым отделением «Бережок» в российскую армию могут начаться в ближайшее время.

«В ближайшее время планируется завершить государственные испытания современных модернизированных образцов бронетанкового вооружения и приступить к серийным поставкам нового танка Т-90М и модернизированной боевой машины пехоты с боевым отделением «Бережок», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Салюков пояснил, что особенностью «Бережка» является наличие противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, а также наличием 30-мм автоматической пушки и автоматического гранатомёта.

Главнокомандующий Сухопутными войсками также сообщил, что в 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях.

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