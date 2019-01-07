Более 450 единиц бронетехники поступит в войска России в 2019 году
- РИА Новости
Например, запланированы поставки модернизированных танков Т-72Б3М, танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А и БТР-82АМ.
Как отметили в ведомстве, темпы перевооружения позволят довести долю современных образцов вооружения и военной техники Сухопутных войск до 70% к концу 2020 года.
Ранее сообщалось, что в рамках исполнения гособоронзаказа в 2019 году Вооружённые силы РФ получат бригадный комплект зенитного ракетного комплекса и дивизионные комплекты системы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2».
Также сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News прокомментировал получение Военно-морским флотом России 17 боевых и 11 вспомогательных кораблей в 2018 году.