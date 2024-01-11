«Просверливать» броню и укрепления противника»: как совершенствуются российские планирующие авиабомбы

В 2024 году будет изготовлена первая партия планирующей кассетной авиабомбы «Дрель», сообщает пресс-служба «Ростеха». Новый боеприпас, выполненный по принципу «выпустил — забыл», вмещает 15 самонаводящихся поражающих элементов. «Дрель» предназначена для ударов по различным наземным целям, в том числе по бронетехнике, причём без входа в зону действия ПВО. С появлением в войсках такого оружия Россия расширит свой арсенал планирующих авиабомб, который сейчас включает такие изделия, как УПАБ-1500, УПАБ-500Б, КАБ-250 ЛГ и фугасные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По мнению экспертов, оружие позволит российской авиации активнее действовать вблизи линии боевого соприкосновения.

В России завершились государственные испытания планирующей авиабомбы ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Первая партия этого боеприпаса будет выпущена в текущем году.

«На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определённых заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы «Дрель», — рассказали в госкорпорации.

«Выпустил — забыл»

Впервые о «Дрели» журналистам рассказал генеральный директор НПО «Базальт» (входит в компанию «Техмаш» госкорпорации «Ростех») Владимир Порхачев в 2016 году. По его словам, дальность планирования боеприпаса достигает 30 км, что позволяет самолёту-носителю не входить в зону действия ПВО во время сброса.

«В мире аналогов нет. Бомба без двигателя. Дальность при отходе от носителя — за 30 км. То есть самолёт не входит в зону поражения ПВО, сбрасывает изделие, и оно находит цель само», — пояснил тогда Порхачев.

Длина «Дрели» составляет 3,1 м, масса — 540 кг, высота применения — 14 км. Бомба оснащается кассетной боевой частью, содержащей 15 суббоеприпасов. Навигация осуществляется с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС и других средств наведения.

Макет авиабомбы «Дрель»

© Антон Тушин/Ростех

«Дрель» выполнена по принципу «выпустил — забыл». Она предназначена для поражения бронетехники, ракетных комплексов, артиллерии, средств ПВО, пунктов управления и энергетических установок. Каждый суббоеприпас спускается на специальном парашюте, самостоятельно выбирает цель и идентифицирует её.

Как сообщил ранее в интервью РИА Новости исполнительный директор компании «Техмаш» Александр Кочкин, «Дрель» способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние и раскрыться над целями в нужный момент.

«Если даже этой кассете (суббоеприпаса бомбы «Дрель». — RT) не удаётся найти цель, она всё равно через определённое время самоуничтожится и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий», — подчеркнул Кочкин.

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Помимо этого, в 2021 году в интервью ТАСС он сообщил, что «Дрель» выполнена по принципу высокоточного оружия и имеет уникальную грузоподъёмность. Кочкин добавил, что в перспективе на основе «Дрели» будет создана линейка «изделий различного назначения».

«Изделие («Дрель». — RT) обладает большой дальностью планирования, позволяет производить бомбометание по целям, имеющим большие углы пеленга. Уникальной характеристикой изделия является его коэффициент полезной нагрузки (отношение массы полезной нагрузки к массе изделия. — RT) — у «Дрели» он самый большой по сравнению с другими боеприпасами», — отметил Кочкин.

В комментарии RT начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев уточнил, что «Дрель» приспособлена прежде всего для поражения скопления техники и живой силы противника.

«Цели для «Дрели» могут быть самые разные. Это колонны вражеской техники, полевые сооружения. Само название говорит о том, что его суббоеприпасы способны как бы просверливать броню и укрепления противника», — пояснил Хатылев.

Как предположил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, «Дрель» создана на основе опыта сирийской операции, в ходе которой российская авиация широко применяла свободнопадающие (неуправляемые) бомбы.

«Мастерство российских лётчиков позволяло эффективно применять в Сирии свободнопадающие бомбы советского производства. Так было уничтожено подавляющее большинство целей. Но тогда у боевиков не было средств ПВО, и самолёт мог спикировать на высоту точного сброса. Стало окончательно ясно, что поразить объекты более серьёзного противника свободнопадающими бомбами будет проблематично», — рассказал Корнев.

Также создание «Дрели», как полагает эксперт, могло быть отчасти продиктовано и анализом западного опыта, в частности наличием в арсенале ВВС США планирующих или умных авиабомб типа JDAM. Ключевыми преимуществами этих авиабомб Корнев назвал возможность оснащать их солидной боевой частью и относительную дешевизну производства.

«Современный авиационный боеприпас — это в принципе дорогостоящее изделие. Средняя стоимость новой крылатой ракеты воздушного базирования — сотни тысяч долларов. При этом производство планирующей или корректируемой авиабомбы обойдётся кратно дешевле, потому что она лишена таких дорогостоящих элементов, как двигатель, головка самонаведения, и некоторого другого оборудования», — говорит Корнев.

На данный момент не уточняется, какой именно самолёт будет носителем «Дрели». Но Дмитрий Корнев не исключает, что планирующая бомба может быть адаптирована под применение с многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителя пятого поколения Су-57 и других самолётов оперативно-тактической авиации.

«С высокой точностью»

Отметим, в настоящее время в арсенале планирующих авиабомб ВКС России находятся боеприпасы УПАБ-1500Б и УПАБ-500Б (К08Б). Они были разработаны ГНПП «Регион» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») и впервые представлены на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в 2019 году.

Оба изделия оснащаются инерциально-спутниковыми системами наведения и относятся к классу высокоточного оружия.

УПАБ-1500Б позволяет поражать хорошо защищённые наземные цели, включая командные пункты. Масса бомбы составляет 1525 кг, вес боевой части — 1010 кг, длина — 5 м, диаметр — 0,4 м. Она может сбрасываться с высоты до 15 км и преодолевать до 50 км.

УПАБ-500Б имеет боевую часть массой 390 кг. Благодаря крыльям и хвостовым рёбрам бомба способна планировать на расстояние до 40 км. Боеприпас может сбрасываться с высоты до 14 км.

Как говорится в материалах «Рособоронэкспорта», УПАБ-500Б «эффективна при поражении неподвижных наземных и надводных объектов типа шоссейных и железнодорожных мостов, военно-промышленных объектов, кораблей и транспортных судов».

Ещё одним корректируемым авиационным боеприпасом является КАБ-250ЛГ. В отличие от других бомб она оснащается лазерной головкой самонаведения. Масса изделия составляет 256 кг, вес осколочно-фугасной боевой части — 165 кг.

По информации «Рособоронэкспорта», КАБ-250ЛГ обеспечивает поражение легкоуязвимой техники, железнодорожных узлов, военно-промышленных объектов, кораблей, складов и аэродромных сооружений. Правда, применение бомбы требует снижения до высоты 1—10 км.

К корректируемым авиабомбам эксперты также относят авиабомбы, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). По словам Сергея Хатылева, данный тип боеприпасов фактически стал новым высокоточным оружием ВКС.

«УМПК представляет собой модуль, который, можно сказать, «надевают» на обычную фугасную свободнопадающую бомбу. Модуль состоит из рулей и крыла, которые как раз обеспечивают планирование на дальность нескольких десятков километров. Коррекция полёта осуществляется по ГЛОНАСС и другим системам наведения, поэтому на модуле находится соответствующая навигационная аппаратура и средства управления полётом», — рассказал Хатылев.

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По данным «Военной хроники», как и «Дрель», УМПК был разработан компанией «Базальт». Данный тип боеприпасов применяется в зоне СВО, заменяя чаще всего функционал дальнобойной реактивной артиллерии.

«На некоторых участках, например в Запорожье, количество прилётов по украинским позициям доходит до 20—30 в день. Комплект стабилизаторов и система позиционирования позволяют не просто применять ФАБ-250/500 с высокой точностью до нескольких метров, но и строить профиль атаки так, чтобы авиабомба поражала цель под определённым углом и с определённого направления», — говорится в материалах «Военной хроники».

С точки зрения журналистов, применение бомб с УМПК «позволяет добиваться максимально эффективного поражения».

По информации Минобороны РФ, бомбы с УМПК сбрасывает Су-34. О таких вылетах военное ведомство стало сообщать с конца 2023 года. С помощью этого оружия лётчики наносят удары по командно-наблюдательным пунктам, укрепрайонам и живой силе ВСУ. Авиабомбы сбрасываются за пределами досягаемости средств ПВО противника.

С точки зрения Хатылева, корректируемые авиабомбы вносят большой вклад в поражение важных объектов инфраструктуры украинских формирований вблизи линии боевого соприкосновения. При этом такие боеприпасы сложно перехватить зенитными комплексами.

Удар бомбами ФАБ-500 с УМПК экипажем самолёта Су-34 по объекту ВСУ на Краснолиманском направлении

«В ходе СВО планирующие авиабомбы доказали свою высокую эффективность. Это недорогое и высокоточное оружие. И мы смогли наладить его серийное производство. Его трудно перехватить с помощью ЗРК, однако гипотетически можно поставить помехи средствами радиоэлектронной борьбы. Поэтому, как я думаю, мы постоянно совершенствуем такие авиабомбы в плане помехозащищённости», — отметил Хатылев.

По мнению Дмитрия Корнева, наращивание производства корректируемых авиабомб различного типа даст возможность российской авиации действовать более активно.