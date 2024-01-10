«Борей», «Кинжал», «Коалиция»: какое оружие получит российская армия в 2024 году

В этом году в Вооружённые силы России будут поставлены новые образцы вооружений, а также военной и специальной техники. Армия РФ получит высокоточные ракеты, подводный крейсер «Князь Пожарский», стратегические самолёты Ту-160М и самоходную гаубицу «Коалиция-СВ».

В 2024 году российская армия получит широкую номенклатуру вооружений и военной техники, заявили опрошенные RT эксперты, основываясь на анализе официально опубликованной информации.

«Очевидно, что в этом году Россия продолжит наращивать производство военной продукции и поставки в войска существенно возрастут по сравнению с 2023 годом. Армия получит как модернизированные образцы ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники. — RT), так и изделия нового поколения», — пояснил RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Аналогичную точку зрения высказал военный эксперт Олег Шаландин. В комментарии RT аналитик напомнил, что по темпам производства военной продукции Россия опережает коллективный Запад. Такая тенденция, как он считает, сохранится и в 2024 году.

«Наша оборонка и частные предприятия набрали хорошие темпы, были закуплены новые станки и другое промышленное оборудование. Это позволяет оснащать вооружённые силы широкой номенклатурой ВВСТ. Речь идёт о бронетехнике, артиллерии, боевой авиации, БПЛА, а также о высокоточных ракетах и других боеприпасах. При этом в списке приоритетов останется перевооружение РВСН (Ракетных войск стратегического назначения. — RT)», — сказал Шаландин.

«На море и на суше»

Как заявил в конце декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, в 2024 году ядерная триада России получит новые образцы ракетного вооружения и авиационной техники, а также подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский», относящийся к проекту 955А «Борей-А».

Данная атомная подлодка будет пятой по счёту в семействе модернизированных «Бореев», вставших на вооружение ВМФ России. «Князь Пожарский» является носителем 16 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Булава». Дальность ракеты может достигать 8 тыс. км, на каждой из ракет может быть установлено от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения.

Во время церемонии подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Император Александр III»

© kremlin.ru

Напомним, в 2023 году в состав ВМФ России вошли крейсер проекта 955А «Император Александр III» и многоцелевая атомная подлодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М», которая способна применять ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

В декабре в церемонии поднятия Андреевских флагов над этими субмаринами принял участие президент РФ Владимир Путин. По его словам, наряду с «Князем Пожарским» в ближайшей перспективе российский флот пополнится ещё двумя «Бореями» — это «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин».

В части стратегической (дальней) авиации ВКС будут поставлены два ракетоносца Ту-160М. По информации Минобороны РФ, самолёт оснащается новым бортовым комплексом обороны, современной системой связи с усиленной помехозащищённостью и уникальным вооружением, которое существенно расширяет его боевые возможности. Также ракетоносец использует усовершенствованные двигатели НК-32 второй серии, которые значительно увеличивают дальность и продолжительность полёта.

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«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолёты — на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — рассказал ранее журналистам командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В настоящий момент идёт перевооружение сухопутного компонента ядерной триады РФ на МБР РС-28 «Сармат». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2024 году в частях РВСН завершатся работы по постановке на боевое дежурство данного стратегического комплекса шахтного базирования. Масса ракеты составляет около 200 т, вес полезной нагрузки — до 10 т.

В ноябре Минобороны РФ сообщало, что «Авангард» поставлен на опытно-боевое дежурство Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области.

Из обычного высокоточного вооружения в 2024 году российская армия должна получить значительное число дальних ракет, которые регулярно используются для ударов по расположенной в тылу военной инфраструктуре Украины. По информации Минобороны РФ, акцент будет сделан на передачу войскам «Кинжалов» и «Цирконов».

«Гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» очень хорошо показал себя в ходе СВО. Требуется большая удача, чтобы перехватить эту ракету. «Кинжал» наносит удары по наиболее важным объектам противника», — сказал Анатолий Матвийчук.

Авиационный комплекс «Кинжал»

© РИА Новости / Алексей Куденко

Напомним, в прошлом году «Кинжал» уничтожил американский ЗРК Patriot, а в начале текущего года в результате группового удара, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Другой гиперзвуковой комплекс, «Циркон», пока не применялся в СВО. Но в 2024 году эта ракета войдёт в арсенал российских подлодок и кораблей. Его разработчиком является реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). «Циркон» способен разгоняться до 9 Махов, дальность поражения целей превышает 1 тыс. км.

«Корабль, вооружённый «Цирконами», способен наносить точечные мощные удары по любым объектам противника на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО», — сообщается в материалах Минобороны РФ.

На новом уровне

Об амбициозных планах по разработке и поставке войскам нового оружия неоднократно заявляли в «Ростехе». Так, в первой половине 2024 года госкорпорация намерена запустить серийное производство бикалиберной РСЗО. Комплекс будет создан на базе инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие», которая хорошо показала себя в зоне спецоперации.

Как заявил в интервью РИА Новости глава «Ростеха» Сергей Чемезов, «Возрождение» получит унифицированный транспортно-пусковой контейнер, который сможет осуществлять пуски реактивных снарядов от РСЗО «Ураган» или ракет самоходных огнемётных систем ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

В этом году ещё одним грозным оружием Сухопутных войск ВС РФ станет самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ». В начале января «Ростех» сообщил о передаче войскам первой партии этих уникальных комплексов.

«Ожидается, что машина выведет на новый уровень боевые возможности российской артиллерии. Орудие обладает преимуществами над западными аналогами по дальности стрельбы. В ходе государственных испытаний в 2023 году арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство «Коалиции-СВ», а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развёрнуты», — заявили в госкорпорации.

По информации «Ростеха», из-за высокого уровня автоматизации «Коалиция-СВ» фактически представляет собой боевой робот. В частности, гаубица оснащена системой управления наведением и огнём, которая позволяет упростить процесс прицеливания и сократить время развёртывания на огневой позиции в 1,5—2 раза. «Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88, способной вести огонь различными боеприпасами калибра 152 мм на дальности до 70 км.

Согласно данным Минобороны РФ, САУ не имеет мировых аналогов по боевым и эксплуатационным характеристикам, а по своей огневой мощи самоходка в 1,5—2 раза превосходит образцы такого же калибра. Как полагает Олег Шаландин, передача войскам «Коалиции-СВ» и других крупнокалиберных систем призвана усилить возможности российской артиллерии.

«Коалиция-СВ» — это очень востребованная САУ в зоне СВО. Наряду с этим в войсках должна быть произведена масштабная замена изношенных стволов других артиллерийских комплексов. Таким образом, в войска будут переданы новые орудия и значительное число боеприпасов к ним, в том числе управляемых вроде «Краснополя», — сообщил Шаландин.

Ещё одной новинкой от «Ростеха» в этом году станет гусеничная модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ». Новое шасси позволит самоходке сопровождать и прикрывать пехоту и другие средства ПВО на марше по снегу и бездорожью.

Пусковая установка ЗРПК «Панцирь»

© Ростех

«Появление в войсках этих комплексов намного повысит возможности ПВО на малых высотах и в ближней зоне», — отметили в «Ростехе» в начале января.

Как считает Шаландин, гусеничный «Панцирь» будет приспособлен под специфичные грунты территорий в зоне СВО. Поставка гусеничных ЗРПК усилит контур войсковой ПВО российской армии, говорит аналитик.

В комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что поставки в ВС РФ в 2024 году полностью ориентированы на обеспечение потребностей российских подразделений в зоне СВО и стратегического сдерживания США.