«Высокоточным ударом»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковым комплексом «Кинжал»

Зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства поражён в Киеве высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в ночь на 16 мая ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации, складам боеприпасов, вооружения и западной военной техники ВСУ. Цель удара достигнута, подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 16 мая Вооружённые силы РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражён зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — заявил в ходе брифинга официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Ночью на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. По данным украинских СМИ, взрывы произошли в Киеве и в Черниговской области.

Гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в Киеве поражён ЗРК Patriot

Артёмовск

Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал, что штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах Артёмовска. При этом подразделения Южной группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

«Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточённых боёв уничтожены более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортёра», — подчеркнул генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также авиаударом в районе населённого пункта Красное (ДНР) разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в Артёмовск.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о напряжённой ситуации на Артёмовском направлении. Боец ЧВК «Вагнер», в свою очередь, рассказал РИА Новости, что ВСУ перебросили наиболее боеспособные подразделения на оборону Артёмовска.

Ситуация на других направлениях СВО

По словам официального представителя МО РФ, общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Всего уничтожены до 60 бойцов ВСУ и четыре автомобиля.

На Краснолиманском направлении подверглись уничтожению до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери ВСУ: до 135 боевиков, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении ликвидированы до 25 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также пять автомобилей.

Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбиты самолёты Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Варваровка и Красноармейск (ДНР).

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Накануне в Минобороны РФ впервые сообщили, что российским средствам ПВО удалось сбить в зоне проведения специальной военной операции крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, поставленную Великобританией.

«Необходимо учитывать, что ракета была создана около двух десятков лет назад. Характеристики Storm Shadow нам хорошо известны, и все современные ЗРК при необходимом уровне слаженности и взаимодействии с радиотехнической разведкой способны сбивать Storm Shadow. Это «Буки», «Торы», «Панцири», С-300, С-400», — заявил RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.