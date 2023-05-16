РИА Новости: ВСУ перекинули наиболее боеспособные подразделения в Артёмовск
- AFP
- © Dimitar DILKOFF
Об этом рассказал РИА Новости боец Группы Вагнера.
«Не простые подразделения, а кинули сюда реально боеспособные части», — сообщил он.
По его словам, основные бои идут на западе города.
Ранее в Минобороны сообщили, что на западе Артёмовска и в районе Красного идут ожесточённые бои.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.