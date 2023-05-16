РИА Новости: ВСУ перекинули наиболее боеспособные подразделения в Артёмовск

ВСУ перебросили наиболее боеспособные подразделения на оборону Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

Об этом рассказал РИА Новости боец Группы Вагнера.

«Не простые подразделения, а кинули сюда реально боеспособные части», — сообщил он.

По его словам, основные бои идут на западе города.

Ранее в Минобороны сообщили, что на западе Артёмовска и в районе Красного идут ожесточённые бои.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.