«Наши ребята продвигаются»: Пушилин заявил о взятии ряда укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военные заняли несколько укрепрайонов ВСУ на Авдеевском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в зоне пешей доступности находится Авдеевский коксохимический завод. При этом напряжённой остаётся ситуация в районе Артёмовска. Также сложная обстановка под Марьинкой, куда киевский режим постоянно перебрасывает резервы, однако российские ВС «даже в этих условиях улучшают позиции», добавил он.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв Live» рассказал о ситуации на Авдеевском, Марьинском и Артёмовском направлениях.

«Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причём это и с другой стороны Авдеевки тоже», — цитирует его ТАСС.

По его словам, «в шаговой доступности» уже видно Авдеевский коксохимический завод.

Он также сообщил, что под Марьинкой «было достаточно горячо» и ситуация ещё не полностью успокоилась, но «даже в этих условиях улучшаем позиции».

«Противник закрепился в нескольких достаточно серьёзных укреплениях, которые они готовили и улучшили в последнее время, трудно их выбить. В чём ещё проблема — постоянно перебрасывают резервы», — подчеркнул врио главы ДНР.

При этом напряжённой остаётся ситуация в районе Артёмовска.

«По флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определённые успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться», — заметил Пушилин.

Украинская агрессия

В ночь на 16 мая в Брянской области был сбит украинский беспилотник самолётного типа, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня системой ПВО Вооружённых сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Повреждён балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своём Telegram-канале.

Наряду с этим в Следственном комитете России сообщили РИА Новости, что полицейские подверглись атаке беспилотника ВСУ в населённом пункте Хоромное Брянской области.

«После прибытия на место происшествия сотрудников полиции на их автомобиль с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство. В результате произошедшего повреждены два автомобиля», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки территория ДНР подверглась 53 обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, которые применили 309 единиц различных боеприпасов, в том числе из РСЗО. В результате погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

При этом в ЛНР зафиксирован обстрел по Луганску с применением двух крылатых ракет Storm Shadow, в результате чего было повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, административное здание и два легковых автомобиля.

Добавим, что накануне Минобороны РФ впервые сообщило, что российским средствам ПВО удалось сбить в зоне проведения специальной военной операции крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

Взрывы на Украине

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

По данным украинских СМИ, взрывы произошли в Киеве и в Черниговской области.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о «комплексной атаке» с применением беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Она была исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

Контрнаступление ВСУ

Вечером 15 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ нужно ещё немного времени для проведения контрнаступления. Об этом он сказал в ходе визита в Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком в рамках своего европейского турне. До этого глава киевского режима посетил Италию, Германию и Францию.

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Основная цель евротурне Зеленского — «выбить больше дополнительной военной помощи» у союзников в ведущих странах Европы, считают опрошенные RT эксперты.

«В том, что украинскому лидеру для получения дополнительной военной поддержки приходится лично объезжать своих европейских партнёров с протянутой рукой, есть и толика пиар-акции. Зеленский прежде всего не политик, а актёр, требующий признания, ему очень важно быть в центре внимания. Кроме того, такая поездка работает на украинскую пропаганду. Помимо выклянчивания оружия, цель евротура Зеленского — не дать забыть об Украине, а также держать градус накала страстей и драматизма», — заявил научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

В свою очередь, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг в материале для The Washington Post заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за высоких рисков. Он отметил, что наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей манёвренности, точного прицеливания и стрельбы, тогда как «украинская армия ещё не выполняла ничего подобного в таких масштабах».

При этом офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер и вовсе усомнился в способности ВСУ начать контрнаступление. В своей статье для агентства Sputnik он указал, что украинская армия сталкивается с нехваткой военнослужащих и «никогда» не придёт к выводу о том, что обладает достаточными силами для успешного контрнаступления против войск России.