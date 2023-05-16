Пушилин заявил о взятии силами ВС России ряда укреплений ВСУ на Авдеевском направлении
- РИА Новости
«Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причём это и с другой стороны Авдеевки тоже», — цитирует его ТАСС.
Пушилин указал, что на позициях «в шаговой доступности» уже видно Авдеевский коксохимический завод.
Ранее Пушилин заявлял, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях уже замечена новая западная техника.