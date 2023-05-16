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Пушилин заявил о взятии силами ВС России ряда укреплений ВСУ на Авдеевском направлении

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил о взятии российскими силами нескольких укреплений украинских боевиков на Авдеевском направлении.
Пушилин заявил о взятии силами ВС России ряда укреплений ВСУ на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

«Наши ребята продвигаются и в направлении Первомайского, есть за последние периоды улучшения позиций, то есть несколько укрепрайонов противника взяли, причём это и с другой стороны Авдеевки тоже», — цитирует его ТАСС.

Пушилин указал, что на позициях «в шаговой доступности» уже видно Авдеевский коксохимический завод.

Ранее Пушилин заявлял, что на Авдеевском и Артёмовском направлениях уже замечена новая западная техника.

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