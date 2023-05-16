Пушилин сообщил, что российские силы перебросили подкрепление в Артёмовск
- РИА Новости
Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«По флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определённые успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв LIVE».
Пушилин отметил, что ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой, но бойцы Группы Вагнера продолжают продвигаться.
Ранее в Минобороны сообщили, что на западе Артёмовска и в районе Красного идут ожесточённые бои.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.