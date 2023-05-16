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Пушилин сообщил, что российские силы перебросили подкрепление в Артёмовск

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Фланги в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике усилены, в город перекинуты дополнительные резервы российских сил.
Пушилин сообщил, что российские силы перебросили подкрепление в Артёмовск
  • РИА Новости

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«По флангам — основное направление для прощупывания обороны. Были у них определённые успехи, но, я вам скажу, перекинули мы с других участков наших ребят, усилили, поэтому, я думаю, ситуация там должна выровняться», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв LIVE».

Пушилин отметил, что ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой, но бойцы Группы Вагнера продолжают продвигаться.

Ранее в Минобороны сообщили, что на западе Артёмовска и в районе Красного идут ожесточённые бои.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что российские бойцы смогут взять под контроль Артёмовск.

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