ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Донецк.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее здание поселковой администрации в Никитовском районе Горловки было повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ.