ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
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Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению — город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении.
Ранее здание поселковой администрации в Никитовском районе Горловки было повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ.