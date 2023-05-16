Минобороны заявило о поражении всех объектов, подвергшихся ударам ВС России ночью

В Минобороны России заявили, что все объекты, по которым российские ВС ночью наносили удары высокоточным оружием воздушного и морского базирования, поражены.

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута», — отметили в оборонном ведомстве.

Подчёркивается, что все назначенные объекты поражены.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские ВС с помощью реактивной и ствольной артиллерии нанесли удар по крупному скоплению украинских военнослужащих в районе Орехова в Запорожской области.