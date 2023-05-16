Минобороны заявило о поражении всех объектов, подвергшихся ударам ВС России ночью
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«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута», — отметили в оборонном ведомстве.
Подчёркивается, что все назначенные объекты поражены.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские ВС с помощью реактивной и ствольной артиллерии нанесли удар по крупному скоплению украинских военнослужащих в районе Орехова в Запорожской области.