Групповой удар: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины при помощи комплекса «Кинжал»

Объекты военно-промышленного комплекса Украины поражены в результате группового удара, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщили в Минобороны РФ. Также ракетными войсками, артиллерией и беспилотниками нанесён удар по месту, где проходило совещание командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что с 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года ВС РФ нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.

По данным оборонного ведомства, были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Также на russian.rt.com По центрам принятия решений и объектам ВПК: в Минобороны РФ сообщили о 41 групповом ударе по целям на Украине за неделю

Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено девять атак штурмовых групп 32, 43, 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

Потери противника составили свыше 110 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники возле н. п. Торское, Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Противник потерял до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки «Акация».

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На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24, 28, 42, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны вблизи н. п. Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное (ДНР).

Потери противника составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ севернее н. п. Приютное (Запорожская область). Кроме того, нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ неподалёку от н. п. Новомихайловка (ДНР).

Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Работино и Новопрокоповка (Запорожская область).

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубицу Д-20.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра возле н. п. Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка (Херсонская область).

Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля. Поражены пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.