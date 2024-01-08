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МО: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на Донецком направлении

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Подразделения российской группировки войск «Юг» нанесли поражение живой силе и военной технике Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
МО: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что противник понёс значительные потери в ходе боестолкновений в районах населённых пунктов Богдановка, Артёмовск, Курдюмовка и Клещеевка.

«Уничтожены два пикапа, антенна спутниковой связи, два опорных пункта и шесть блиндажей», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, подразделения ВС России уничтожили четыре миномёта 120-мм калибра, а также сбили восемь украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 130 человек.

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