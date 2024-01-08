МО: ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
В сообщении отмечается, что противник понёс значительные потери в ходе боестолкновений в районах населённых пунктов Богдановка, Артёмовск, Курдюмовка и Клещеевка.
«Уничтожены два пикапа, антенна спутниковой связи, два опорных пункта и шесть блиндажей», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, подразделения ВС России уничтожили четыре миномёта 120-мм калибра, а также сбили восемь украинских БПЛА.
Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении за сутки составили до 130 человек.