Подразделения группировки российских войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. По данным Министерства обороны России, потери противника за сутки составили до 130 военнослужащих.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ потерпели поражение в районе четырёх населённых пунктов: Новомихайловки, Старомайорского и Угледара Донецкой Народной Республики, а также Приютного Запорожской области.

«Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — указывается в сводках Минобороны России.

Ранее поступила информация, что средства ПВО России за сутки перехватили шесть ракет «Нептун», а также 14 снарядов РСЗО.