МО: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили до 130 человек
- AP
В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ потерпели поражение в районе четырёх населённых пунктов: Новомихайловки, Старомайорского и Угледара Донецкой Народной Республики, а также Приютного Запорожской области.
«Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — указывается в сводках Минобороны России.
Ранее поступила информация, что средства ПВО России за сутки перехватили шесть ракет «Нептун», а также 14 снарядов РСЗО.