Власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Хмельницкой области
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В сообщении не указывается, о каких именно объектах инфраструктуры идёт речь. Не уточняется и характер полученных ими повреждений.
«Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС», — сообщили в областной военной администрации.
Ранее местные СМИ сообщили о взрывах в городе Хмельницком, который находится на западе Украины. Также сообщалось об объявленной на всей территории страны воздушной тревоге.