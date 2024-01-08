Власти сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Хмельницкой области

Взрывы, прогремевшие в Хмельницкой области на западе Украины, повредили расположенные там объекты инфраструктуры. Как сообщили в Telegram-канале областной военной администрации, на одном из них произошёл пожар.

В сообщении не указывается, о каких именно объектах инфраструктуры идёт речь. Не уточняется и характер полученных ими повреждений.

«Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС», — сообщили в областной военной администрации.

Ранее местные СМИ сообщили о взрывах в городе Хмельницком, который находится на западе Украины. Также сообщалось об объявленной на всей территории страны воздушной тревоге.