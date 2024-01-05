По центрам принятия решений и объектам ВПК: в Минобороны РФ сообщили о 41 групповом ударе по целям на Украине за неделю

Вооружённые силы РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удары по украинским центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса страны, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Пресс-служба Минобороны России опубликовала сводку о ходе специальной военной операции за период с 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, за неделю Вооружённые силы РФ нанесли 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам.

Также были поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

Обстановка на направлениях СВО

По данным МО, за прошедшую неделю на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили 18 атак противника. Были нанесены авиационные и артиллерийские удары по живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Берестовое, Вишнёвое, Купянск, Песчаное, Петропавловка, Синьковка, Терны, Тимковка (Харьковская область), Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР).

Противник потерял в этом секторе свыше 485 военнослужащих, шесть танков, в том числе один Leopard 2, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, семь пусковых установок РСЗО «Ольха» и Vampire чешского производства, а также восемь орудий полевой артиллерии. Наряду с этим уничтожены три склада боеприпасов и топлива ВСУ.

Сводка Минобороны о ходе СВО за период с 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки противника. Нанесены удары по скоплениям живой силы ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Торское, Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.

По оценкам МО, противник потерял здесь свыше 690 человек убитыми и ранеными, два танка, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразили девять атак противника. ВСУ за неделю потеряли в этом районе свыше 1990 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены четыре танка противника, 17 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley, 64 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили пять атак противника. Авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ в районах н. п. Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное (ДНР) и Приютное (Запорожская область).

Как уточнили в МО, потери противника составили свыше 950 военнослужащих. Также уничтожены 12 боевых бронированных машин ВСУ, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку противника севернее н. п. Новопрокоповка. Огневое поражение было нанесено живой силе и технике ВСУ в районах н. п. Вербовое, Орехов, Каменское, Лукьяновское, Новоданиловка и Работино (Запорожская область). Противник потерял до 350 человек, танк, 15 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией наносили удары по формированиям ВСУ на правом берегу Днепра в районах н. п. Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка (Херсонская область). ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 225 боевиков. Также в этом секторе уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

По словам Игоря Конашенкова, в течение минувшей недели в плен сдались 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении.

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Ракетные войска, артиллерия, авиация и беспилотники ВС РФ уничтожили три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и «Ольха», пусковую установку ЗРК С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

Авиация и средства ПВО за неделю сбили самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

Уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 украинских беспилотника.

Кроме того, днём 5 января в МО заявили об уничтожении дежурными средствами ПВО украинской противокорабельной ракеты «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.